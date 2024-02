A lo largo de la semana, varios solteros se han unido a la aventura de First Dates para probar suerte en la búsqueda de su media naranja. Un encuentro televisivo que cada noche acumula más espectadores y donde, recientemente, hemos tenido la oportunidad de ser testigos de citas como la que José y Coca.

El soltero madrileño de 70 años lleva años sin pareja porque no encuentra a alguien con la que tener una relación estable. «Hace mucho tiempo que no tengo sexo, un par de años y eso es bastante», comentaba. Se considera un hombre muy romántico, pasional y seguidor de los poemas de amor. «Tener sexo te libera de los problemas», dijo.

💘 ‘First Dates’ con +3,2M de espectadores únicos sigue siendo el PROGRAMA MÁS VISTO DE @cuatro y SUPERA a su competidor en 2,4 puntos (9,4% y 1.293.000) pic.twitter.com/i36O1P2OKY — Mediaset España (@mediasetcom) February 28, 2024

Su cita fue Mari José, o como todo el mundo la llama, Coca. La soltera madrileña, de 65 años, llegó al restaurante del amor con mucha ilusión y ganas de encontrar a su hombre ideal. «Yo soy una persona positiva y quiero a mi lado gente positiva», reflexionó en su presentación.

El primer encuentro de ambos no fue el mejor, pues Coca admitió que físicamente José no era su tipo. «Yo creo que de joven ha tenido que ser guapo, pero me gustan más altos y más jóvenes», señaló la soltera. En la mesa, ambos se fueron poniendo al día para conocer que puntos tenían en común y cuáles no.

De esta manera, José le explicó a su cita que era una persona que daba su confianza muy rápidamente. «¿Confianza de qué? Hay que conocer primero a una persona y luego darle ya la confianza», manifestó ella. Sin embargo, las discrepancias fueron surgiendo cada vez más durante la velada.

José estalla contra su cita en la decisión final de #FirstDates27F: “Me has llamado vago”https://t.co/ezmqKbwPT6 — First Dates (@firstdates_tv) February 27, 2024

Coca en First Dates: «Dime de que presumes y te diré de que careces»

Coca le explicó al soltero que el trabajo es muy importante para ella, algo con lo que él no estuvo de acuerdo. «Otro punto en contra», señaló la mujer. «Ha trabajado de lo que es, un vago», aseguraba. Tras ello, el comensal le comentó que era una persona muy sincera, algo con lo que ella no dudó en refutar.

«No te veo yo demasiado sincero», le dijo coca. «¿Cómo puede decir eso si a mí no me conoce?», aseveraba el soltero. «Dime de que presumes y te diré de que careces», replicaba ella. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. José se sintió muy incómodo con ciertos comentarios de su acompañante, algo que no dudó en recriminarle.

«Ella contradice cosas, es muy tajante», recalcaba él. «Eso es tener la ideas claras», replicaba ella. «Das una opinión sin saber (…) Hay que saber opinar y para ello hay que conocer a la persona», sentenció él. Una serie de palabras con las que dejaron claro que no querían alargar la cita a un segundo encuentro juntos.