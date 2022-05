Harry Styles sorprende al recordar a Taylor Swift en pleno concierto

Harry Styles ha sorprendido a sus fans al hacer un guiño a Taylor Swift durante uno de sus últimos conciertos. El artista británico se encuentra inmerso en la gira ‘Love On Tour 2022′, y en mitad de su concierto en Londres, felicitó el cumpleaños a una fan presente en el concierto, cantando ’22’ de la artista estadounidense.

El artista británico está viviendo una de sus etapas más dulces tan a nivel personal como a nivel profesional. El pasado 20 de mayo lanzó al mercado su tercer álbum de estudio en solitario, ‘Harry’s House’, con el que está teniendo un éxito arrollador.

Desde su lanzamiento, ‘Harry’s House’, se ha convertido en todo un éxito de ventas acumulando tan solo en la versión vinilo más de 146.000 copias vendidas durante los tres primeros días desde su lanzamiento, rompiendo un récord de ventas que antes le pertenecía a su ex pareja, la artista estadounidense Taylor Swift.

Durante el concierto en Londres, Harry Styles sorprendía a los asistentes al mismo cuando al enterarse del 22 cumpleaños de una de sus fans, comenzó a cantar una frase de una de las canciones más famosas de Taylor Swift. De esta forma, el vídeo del artista cantando ’22’ corrió como la pólvora en las redes sociales, donde lo compartieron muchos fans.

«I’m feeling 22» se le puede escuchar cantar a Harry Styles en uno de los vídeos que corrido como la pólvora en las redes sociales. Un vídeo que ha sido compartido por innumerables cuentas de fans, y que ha tenido una gran repercusión, debido en gran parte al romance que mantuvieron ambos artistas en el año 2013.

One Night Only. New York. May, 2022. pic.twitter.com/zKiJpgeHi6

— Harry Styles. (@Harry_Styles) May 22, 2022