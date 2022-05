Harry Styles consigue hacer historia con el lanzamiento de ‘Harry’s House’

Mucho más allá de la figura musical que conformó junto a sus compañeros en ‘One Direction’, Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas más escuchados y con más repercusión a nivel mundial. El cantante británico ha construido una sólida carrera musical que comenzó con el estreno de ‘Sign Of The Times’ en 2017. Desde entonces, no ha hecho nada más que sacar grandes temas que le han llevado a consagrarse como un auténtico icono.

Sin embargo, no estamos aquí para contaros en innegable éxito que ha conseguido el artista a lo largo de su carrera, sino para informaros de que una vez más, Harry Styles vuelve a hacer historia, en este caso con uno de sus proyectos más íntimos, ‘Harry’s House’. Esta es una de esas ocasiones en las que los números hablan por sí solos, ya que el éxito que ha tenido su nuevo álbum en menos de una semana le ha llevado a posicionarse número 1 en algunos países como Estados Unidos.

Tan solo le han bastado unos días al intérprete de ‘As It Was’ para demostrar que es una auténtica apisonadora musical. Desde el pasado viernes, las ventas de su último proyecto se cuentan por cientos de miles, concretamente ha vendido en torno a las 500.000 ejemplares en apenas tres días desde que saliera a la luz, otro hito en su carrera. Estos suponen unos datos que dan mucho vértigo, aunque tratándose de Harry Styles, no esperábamos menos

‘Harry’s House’ es uno de sus proyectos más personales y donde el artista británico hace un permanente derroche del talento y personalidad que tanto le definen. Con él, podemos disfrutar de una música inspiradora donde hace su particular guiño a la música de los años 70 y 80, sin alejarse de los sonidos más modernos e innovadores. Un proyecto donde el amor y la nostalgia tendrán un notable peso, siendo también muy destacable los looks que presenta en sus videoclips. ¡Qué gran trabajo nos ha presentado!