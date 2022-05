El próximo 20 de mayo verá la luz ‘Harry’s House’, el nuevo disco de Harry Styles. El pasado 23 de marzo, el artista británico sorprendía a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales, el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. Un disco muy especial del que cada vez se conocen más detalles.

Tras anunciar el lanzamiento, compartió la portada del disco y tan solo una semana después, publicó el primer adelanto del álbum, una canción titulada ‘As it was’, que desde su lanzamiento el pasado 1 de abril se ha posicionado en el top de las canciones más escuchadas del momento en Spotify, a nivel mundial.

Y ahora, a menos de un mes del lanzamiento de su nuevo disco, Harry Styles ha desvelado el track list oficial de ‘Harry’s House’ a través de sus redes sociales. De esta forma, sus fans ya han podido conocer el nombre de todas las canciones que estarán incluidas en su nuevo álbum de estudio.

Por otro lado, gracias a la imagen que ha compartido el propio Harry Styles en sus redes sociales, los seguidores del artista ya conocen que el disco, que él mismo califica como el más íntimo y personal de toda su carrera en la música hasta el momento, estará formado por un total de 13 canciones divididas entre la Cara A y la Cara B en su edición vinilo.

Mientras que la Cara A estará compuesta por estos temas: ‘Music of a Sushi Restaurant’, ‘Last Night Talking’, ‘Grapejuice’, ‘As It Was’, ‘Daylight’, ‘Little Freak’ y ‘Matilda’. La Cara B la forman las siguientes canciones: ‘Cinema’, ‘Daydreaming’, ‘Keep Driving’, ‘Satellite’, ‘Boyfriends’ y ‘Love Of My Life’.

Aunque aún queda un mes para que el disco vea la luz, no cabe duda de que ‘Harry’s House’ se convertirá en otro éxito del artista británico, posicionado como uno de los cantantes del momento en todo el mundo.