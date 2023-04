Harry Styles: la razón por la que rechazó interpretar a Eric en ‘La Sirenita’

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas indiscutibles del momento en todo el mundo. Tras lanzar su tercer proyecto discográfico como solista, Harry’s House, el nombre del británico ha estado posicionado en lo más alto de las listas musicales a nivel global.

Una imparable carrera profesional que en el último año ha compaginado con sus proyectos cinematográficos, como Don’t Worry Darling, un autentico éxito, tanto en taquilla como en todas las plataformas de streaming.

El éxito acompaña al artista británico. Un éxito que le permite seleccionar los proyectos profesionales que de verdad le motivan y le impulsan a crecer en su carrera, y además, que se siente cómodo trabajando en ellos. De esta forma, recientemente ha salido a la luz un proyecto cinematográfico que decidió rechazar.

#TheLittleMermaid director Rob Marshall was not too surprised when Harry Styles passed on playing Prince Eric: “For a lot of young musical people like Harry, you’re trying to carve your way and you don’t wanna be seen as a singer.» https://t.co/26KTwHYXtH

— Variety (@Variety) April 5, 2023