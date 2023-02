Harry Styles podría ser la próxima estrella en tener su propia residencia en Las Vegas

Harry Styles se encuentra viviendo su mejor momento. El artista británico se ha consagrado como uno de los cantantes masculinos más escuchados y seguidos de la industria musical. Una carrera que nació en el 2010, pero que ha crecido a pasos agigantados con el paso de los años.

Ahora, y tras haber dado inicio al 2023 con la segunda parte de su tour mundial, Love on tour, todo apunta a que el cantante de 29 años tiene por delante un año cargado de trabajo. De hecho, tal y como se ha comunicado, se encontraría en el punto de mira para tener su propia residencia en Las Vegas. Con ello, se sumaría a la legendaria lista de estrellas como Adele, Céline Dion, Elton John o incluso Mariah Carey.

Al parecer, el intérprete de As it was podría realizar una serie de conciertos en el nuevo lugar de Sin City, The MSG Sphere, por una millonaria cifra. Para ser más exactos, se estaría hablando de 40 millones de libras esterlinas. Un evento que estaría estipulado para el próximo 2024 y para el que ya se ha confirmado que los miembros de U2 serán los encargados de abrir el espectáculo.

«The Sphere será el lugar más grande y más caro jamás construido en Las Vegas. El equipo que respalda el proyecto quiere que sea un éxito, por lo que están reuniendo a varios nombres importantes para las primeras semanas», cita una fuente para The Sun on Sunday.

«U2 es uno de ellos, pero Harry también es visto como uno de los mejores para atraer audiencias. Tuvo una de las giras más grandes de 2022, puede llenar estadios con facilidad y atraer a fanáticos de todas las edades. Sería visto como un gran golpe por hacer de The Sphere el lugar más popular de Las Vegas», agrega.

Una propuesta que parece ser un hecho, pues la fuente añadió que el equipo de gestión de Harry Styles está muy interesado, tanto que ha invertido en el lugar. «Su equipo directivo está comprometido con el lugar, que también es un factor clave», comentan.