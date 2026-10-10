Así compró un concursante su plaza en ‘Gran Hermano’ por miles de euros

En la historia de Gran Hermano hay concursantes que entraron por un casting, otros por sorpresa y uno que lo hizo pagando. Fue Arístides, más conocido como Aris, un bilbaíno de 28 años que en enero de 2012 se hizo con una plaza en Gran Hermano 12+1 de la forma más insólita. El programa de Telecinco organizó una subasta online en eBay para que cualquier espectador pudiera pujar por entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Bajo el seudónimo de «Aristidín», el joven se impuso al resto de participantes con una puja de 69.100 euros, casi 11 millones de las antiguas pesetas. Se convirtió así en el primer concursante de la historia del formato que conseguía su plaza mediante una puja. Una cifra que dejó con la boca abierta a la audiencia y que, años después, sigue sorprendiendo a quienes siguen descubriendo la historia en redes sociales.

Eso sí, el dinero no fue a parar a los bolsillos del programa. La recaudación de la subasta se destinó a una obra benéfica de la Cruz Roja para apoyar a las personas más vulnerables a la crisis económica que atravesaba España esos años. Y detrás de la decisión de Aris también había una historia muy personal. El concursante explicó que quería homenajear a su padre y su hermano, que habían fallecido de cáncer, y que su intención era donar lo que pudiera ganar a organizaciones que luchan contra esa enfermedad. «Me gustaría que me acogieran con los brazos abiertos y que la gente no se centrara en los casi 70.000 euros que he pagado, porque hay una historia real detrás», aseguró antes de entrar. Una motivación que, sin embargo, no le sirvió para ganarse al público, que no tardó en darle la espalda dentro del concurso.

Siete días en la casa y una detención

Su paso por la casa fue tan llamativo como breve. Aris solo aguantó siete días en Gran Hermano 12+1: fue expulsado en la cuarta gala con el 80% de los votos de la audiencia.

Más de una década después, su historia ha vuelto a hacerse viral en TikTok, donde muchos usuarios no dan crédito a que alguien pagara una cantidad así por concursar en un reality. Pero lo más sorprendente llegó después.

En junio de 2012, pocos meses después de su paso por la casa, Arístides fue detenido en Bilbao como presunto integrante de una banda de atracadores que actuaba en Cantabria y Asturias, tal y como informó entonces Formula TV. Según recuerda AS, el exconcursante terminó ingresando en prisión.