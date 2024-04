Gorka, atendido de urgencia tras la picadura de un escorpión en ‘Supervivientes 2024’

No es ningún secreto que los concursantes de Supervivientes 2024 están dando lo mejor de sí mismos para vivir esta experiencia al máximo. Un claro ejemplo lo encontramos en Gorka, que no deja de sorprender a la audiencia al mostrar su enorme capacidad a la hora de anteponerse a cualquier tipo de situación, por muy complicada que sea.

El pasado domingo, Gorka tuvo que ser atendido de urgencia por el equipo médico de Supervivientes 2024. ¿El motivo? Sufrió una picadura de escorpión en la mano. Como no podía ser de otra manera, tras darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, el concursante no pudo evitar gritar, visiblemente atemorizado.

«¡Un médico ya!», exclamó el afectado. Sus compañeros, como era de esperar, estaban tremendamente asustados. Por fortuna, el médico no tardó en llegar. Acto seguido, le tomaron la tensión y le hicieron diversos chequeos. Todo ello mientras Gorka, como no podía ser de otra manera, continuaba quejándose: «Siento el veneno dentro», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí vimos cómo Aurah Ruiz decidió arriesgarse al intentar atrapar al escorpión que acababa de picar a su compañero. Tras intentarlo, finalmente lo logró por lo que pudo devolverlo al bosque. Eso sí, con sumo cuidado para evitar que le ocurriese lo mismo que a Gorka.

El vasco, como no podía ser de otra manera, trató de sacar la parte positiva a esta complicada situación: «Acumulando experiencias en Supervivientes». El pasado domingo, en el debate del reality, la propia Sandra Barneda quiso felicitar en directo al concursante, sobre todo por la actitud tan sumamente que tuvo a pesar del contratiempo.

«Pensé que me tendrían que amputar el dedo o salir corriendo al hospital», reconoció Gorka. Acto seguido, añadió algo más: «Mis compañeros y el doctor me cuidaron muy bien». Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Cuando me dijeron que no era grave, me calmé. Aquí estamos, vivitos y coleando».

Dadas las circunstancias, Sandra Barneda quiso tirar de humor. Así pues, hizo una cuestión de lo más concreta a Gorka: «Siendo del norte, te lo tengo que preguntar. ¿Cómo está el escorpión?». Los concursantes no pudieron evitar reír, mientras que Ángel Cristo Jr aportó un dato más a lo sucedido: «Él se lo quería comer».

¿Quién será el próximo expulsado de Supervivientes 2024?

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Tras el juego de localización y la prueba de inmunidad, se procedió a las temidas nominaciones. De esta forma, pudimos conocer el nombre de los cuatro concursantes escogidos para estar en el punto de mira: Arantxa del Sol, Miri, Torres y Arkano.

Tan solo uno de ellos será el expulsado. Recordemos que, tras darse a conocer la existencia de Playa Limbo y proceder a la posterior unificación, ya no hay una segunda oportunidad. Es decir, el que sea expulsado pondrá rumbo a España. ¿Qué decisión tomará la audiencia? ¿Quién pondrá punto y final a esta experiencia? El próximo miércoles conoceremos el nombre del primer salvado y, tan solo un día después, el del expulsado definitivo. ¡Comienza la cuenta atrás!