María del Monte toma una decisión: esto es lo que va a hacer con el perro que le regaló su sobrino

El robo que tuvo lugar en casa de María del Monte el pasado mes de agosto todavía sigue dando mucho de que hablar. La cantante es sevillana siempre ha protegido al máximo su espera privada y de un momento a otro se ha visto envuelta en una polémica sin precedentes. Las autoridades consideran que su sobrino Antonio Tejado podría ser el «autor intelectual» del atraco que sufrió, por eso se encuentra en prisión provisional. La Fiscalía acaba de autorizar la salida de Antonio, pero a cambio tendrá que entregar una fianza muy elevada. ¿Qué pasará? Solo el tiempo lo dirá. De momento lo que sí está confirmado es la decisión que María del Monte ha tomado con su mascota.

El ex marido de Chayo Mohedano asegura que María se puso en contacto con él para pedirle que le regalase un perro. Tenían muy buena relación y él no dudó en tomar cartas en el asunto para cumplir con los deseos del artista. El problema es que algunas fuentes aseguran que dicho animal tiene mucho que ver con el robo que sufrió María, por eso esta última está tan desilusionada, según la información que ha publicado el colaborador José Antonio Avilés. «María del Monte ha decidido deshacerse del perrito que le regaló Antonio Tejado. No puede convivir con él sin recordar lo sucedido».

También se ha especulado mucho con la posibilidad de que María ponga a la venta su domicilio debido a los recuerdos que le genera. Lo cierto es que el robo fue bastante traumático, pero José Antonio Avilés promete que la intérprete no quiere mudarse a otra casa. «No es cierto, cuando María ganó su primer sueldo bueno, entre otras cosas, compró la casa de Cazalla de la Sierra que había sido propiedad de su madre toda la vida y la está restaurando completamente porque es el lugar donde se siente protegida con Inmaculada».

El comportamiento de María del Monte

Hay que tener en cuenta que María del Monte es una de las personas más reservadas de nuestra crónica social. Siempre ha sido muy celosa de su intimidad, por eso hay que valorar el comportamiento que está teniendo durante los últimos meses. Para ella es muy duro que su sobrino está implicado en un suceso tan escabroso y aún así está respetando a la prensa. En ningún momento ha tenido malas respuestas, de hecho contesta con una sonrisa a cualquier pregunta.

Cuando salió a la luz que Antonio Tejado podría estar implicado en el famoso robo, María dio la cara por él de alguna forma y recordó que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido filtrando información y cada vez son más los que insisten en que la cantante prefiere estar lejos de su sobrino durante una temporada. Inmaculada Casal, su mujer, habría adoptado la misma postura, aunque siempre ha mirado por el bien de la estabilidad familiar.

¿Cómo se encuentra la cantante?

María del Monte ha intentado hacer una vida normal desde que se publicó la última hora sobre el robo que sufrió en su vivienda sevillana. Ha dado algunas entrevistas y con Bertín Osborne se abrió en canal, asegurando que no había perdido la esperanza y que iba a seguir siendo feliz, a pesar de los obstáculos que deberá superar en el futuro.

«Estoy bien, sin entrar en detalles. En la vida hay que arrancar, hay que vivir. Sobre todo cuando tienes salud ves que todo lo demás tiene arreglo. Yo tuve la desventaja de ver cómo se me iba gente a la que quería y no podía hacer nada, y todo lo demás ya está por debajo. La nota de corte está más bajita», le confesó al presentador.

María del Monte, más sincera que nunca

A pesar de que es un caso bastante complejo, María del Monte ha ofrecido su versión más sincera. Tanto es así que la logrado ser optimista, pero eso dice: «Todo en la vida esconde una lección y yo la aprenderé poquito a poquito». También es cierto que debe sanar las heridas emocionales que ha sufrido en los últimos meses, pero por suerte sabe cómo hacerlo. «Tenemos una cultura reacia a pedir ayuda a los profesionales, pero yo no escatimo. Creo que hay personas que están ahí para ayudar, y la ayuda hay que pedirla para cuando se necesita. Y me está sirviendo, claro. Ya te daré yo un teléfono».