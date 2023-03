María del Monte y el dineral que tiene: todas sus cifras al descubierto

María del Monte ha sido la más reciente de las invitadas en el programa de Jordi Évole para la Sexta, ‘Lo de Évole’, en el que habló sin tapujos de muchos de los temas de su vida de los que nunca antes había hablado con tanta claridad. De hecho parte de su entrevista reveló detalles de la amistad que tuvo con Isabel Pantoja, y además, también habló de cuestiones económicas. Descubramos a continuación el «dineral» de María del Monte y las cifras que han visto la luz y han quedado al descubierto.

El dineral que tiene María del Monte

Maria del Monte (60 años) habló en ‘Lo de Évole’ de la muerte de su madre, de algunos de los momentos más destacados en su carrera profesional y también de su relación con Inmaculada Casal y cómo ha cambiado desde que decidieron hacerlo público. Sin embargo, ha destacado por encima del resto la cantidad de dinero que ha perdido a raíz de su amistad con Isabel Pantoja, de 66 años.

Durante su entrevista con Jordi Évole, Maria del Monte no ha tenido problemas en sacar a colación a Isabel Pantoja. Lo ha hecho con el fin de expresar cómo se sintió cuando ambas eran amigas y perseguidas por la prensa. “Cambió mi tranquilidad. Mi libertad. Cuando se castiga a alguien de lo que se le priva es de libertad. ¿Por qué tenía que tener yo ese castigo si no había hecho nada? Eso lo llevé yo regular” explicaba del Monte en televisión, revelando además que había rechazado una alta cantidad de dinero por sentarse a hablar de Pantoja.

¿Cuánto dinero rechazó Maria del Monte?

La artista afirmó: “he renunciado a mucha pasta. No te vayas a creer que no es tentador contar o prestarte a ciertas cosas” y no dudó en hablar de cifras. De hecho dijo haber rechazado una oferta de 300.000 euros.

A pesar de ello, María del Monte se siente satisfecha con las decisiones que ha tomado a lo largo de los años en este sentido. dado que más que el dinero valora el hecho de poder hacer lo que le guste y sobre todo seguir «manejando mi vida».

Cómo «afectó» Isabel Pantoja a la carrera de María del Monte

A pesar de que todo el mundo sabe qué María del Monte tuvo una bonita amistad con Isabel Pantoja durante años, pocos saben que Pantoja tuvo una gran influencia en los comienzos de la carrera de del Monte. De hecho en el programa de Atresmedia, la artista confesó que justo cuando estaba a punto de salir su primer disco, Isabel irrumpió en el panorama musical y la discográfica la dejó en segundo lugar. Ella sin embargo entendió que la discográfica apostara más por hacerle una campaña de marketing antes que a ella dado que según menciona el «marketing influye mucho».