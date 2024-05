Vox denuncia que las mascarillas caducadas en un almacén no son las que Armengol compró a la trama Koldo

Las mascarillas apiladas en una nave de la Marratxí propiedad del Govern balear no son las fake adquiridas por el Ejecutivo de Armengol a la trama Koldo en abril de 2020, según ha desvelado Vox en la comisión de investigación del Parlament balear que indaga las presuntas irregularidades cometidas en la contratación con la empresa Soluciones de Gestión por parte del anterior Govern, que lideraba la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La dirigente socialista pagó 3,7 millones de euros por una partida de 1,4 millones de mascarillas fake que, hasta ahora, se daba por sentado que eran las almacenadas desde su adquisición hace cuatro años en una nave industrial del municipio de Marratxí. En teoría, no se llegaron nunca a distribuir porque eran inservibles, tal y como certificó el informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Centro Nacional de Medios de Protección(CNMP). Ahora, este extremo no está nada claro.

«¿Las mascarillas falsas no son las almacenadas, ¿qué hicieron con ellas?», preguntó al ex director general del IB-Salud, Manuel Palomino, la diputada y presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras.

De las Heras inició su exposición recordando que el 26 de abril del presente año, una representación del Grupo Parlamentario Vox visitó el almacén de Marratxí, donde supuestamente están almacenadas estas mascarillas «y nos dijeron que eran estas de aquí. Nos enseñaron una serie de cajas a las que hicimos determinadas fotografías. Estas etiquetas son las que se corresponden a las cajas que hay allí. Estas etiquetas ponen fecha de envío, 9 de abril de 2020 con escala en Barcelona», relató De Las Heras.

Sin embargo, como expuso la diputada de la formación de Santiago Abascal, «las mascarillas de Soluciones de Gestión hicieron escala en Madrid, no en Barcelona, y no habían sido remitidas el 9 de abril. Además, aquí el remitente es un tal Tammy Tang, que tampoco tiene nada que ver, y el destino es Hospital Son Espases, y todas las cajas, son absolutamente iguales», afirmó la portavoz de Vox en esta comisión del Parlament.

«Hay otra caja, incluso donde aparece el número de pedido. Y si lo comparamos con el informe de Aenor, que es donde se detallan los seis tipos de mascarillas que se recibieron y los números de pedidos, no coincide absolutamente ninguna de las cajas que están en el almacén de Marratxí, con las que certificó Aenor y que habrían llegado», abundó la diputada.

Además, indicó De las Heras, «las cajas que se detallan en el informe de Aenor tienen una etiqueta verde, porque hicieron escala en Madrid y se contrató a Air Europa para traerlas. El número de etiqueta se corresponde con el que está en los certificados de Aenor. Esta etiqueta no aparece en ninguna de las cajas que hay en el almacén de Marratxí», reiteró De las Heras dejando en el aire el destino del lote de 1,4 millones de mascarillas falsas.

Como apuntó la número uno de Vox en Baleares, tras cotejar los datos con el expediente y los diferentes controles de calidad, no coincide ni el número de pedido, ni el etiquetado, ni siquiera el aspecto físico de las mascarillas de la trama Koldo

«Es decir, no son ni las cajas, ni las mascarillas. ¿Seguro que no se repartieron, señor Palomino?», preguntó la diputada de Vox al ex director general del IB-Salud.

Palomino, con gesto adusto, respondió: «Yo no la acompañé en la visita, ni puedo comparar todo eso, pero bueno probablemente sea, pero a saber con qué material estaba comprobando esos datos, como si yo hubiera almacenado las cajas», indicó molesto el ex alto cargo político del IB-Salud, que aseguró que las mascarillas fake «no se repartieron» y que se ordenó su retirada, instando a la diputada de Vox, a seguir la trazabilidad del material almacenado en Marratxí.