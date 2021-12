Gonzalo Ramos se ha convertido en uno de los actores más consagrados de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de conocerle durante su participación en la mítica serie ‘Física o química’ ya que, entre los años 2008 y 2011, interpretó a Julio. Desde entonces, no ha dejado de crecer en el mundo de la interpretación.

De hecho, Gonzalo Ramos ha formado parte de proyectos que no han dejado indiferente a nadie. Recientemente se supo que el joven iba a interpretar un papel que, desde luego, podría marcar un antes y un después en su trayectoria profesional. Entre otras tantas cuestiones por el impresionante cambio físico que ha tenido que experimentar.

El actor forma parte de ‘Reflejo’, película dirigida por Bogdan Ionut Toma. Aun no se saben muchos detalles, pero sí conocemos que Gonzalo Ramos da vida a Toni, un personaje de lo más peculiar y extraño que vive alejado del resto de las personas. Una historia de lo más impactante, al igual que su cambio físico.

Una imagen publicada en sus redes sociales hizo saltar las alarmas. Y no solamente eso, sino que generó muchísima preocupación entre sus seguidores. Él mismo quiso sincerarse al respecto: “Durante estos tiempos tan raros he tenido la suerte de tener historias que contar, y poner lo que me pasaba al servicio de algo que estábamos creando para mí ha sido terapéutico”.

En esta ocasión, Ramos se refería a lo complicado que ha sido combinar su participación en ‘Familia perfecta’ al ser Pablo, con algo que no tiene absolutamente nada que ver con su papel en ‘Reflejo’. Parece ser que el rodaje de esta última película ha terminado, o al menos lo que tiene que ver con el actor español. Si todo va como está previsto, podremos disfrutar de este largometraje en 2022 por lo que tendremos la oportunidad de ver a Gonzalo en un registro verdaderamente sorprendente. ¡Estamos seguros de que nos dejará sin palabras!