Gloria Camila, tras la respuesta de Ana María Aldón: “Ahora me ha quedado más claro”

La participación de Ana María Aldón como diseñadora en la ‘Sálvame Fashion Week’ es algo que sigue trayendo cola. Sobre todo si hablamos de su relación con Gloria Camila, la hija de su marido José Ortega Cano. Desde el pasado miércoles, las dos se han estado lanzando diversos mensajes a través de sus apariciones en la pequeña pantalla.

El pasado lunes 30 de mayo, la hija de Rocío Jurado ha vuelto a hablar y, esta vez, lo ha hecho con varios reproches. Debemos recordar que el pasado fin de semana, Ana María Aldón dejó claro que “no soy ni su madre ni su madrastra ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias”. Unas palabras con las que, inevitablemente, ha marcado distancias con Gloria Camila.

La hija de Ortega Cano, durante su participación en ‘Ya son las ocho’, reconoció estar muy sorprendida con las palabras de la diseñadora en ‘Viva la vida’. “Evidentemente no es mi madre ni madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. Pero considero que era mi amiga”, aseguró.

Gloria Camila, sobre Ana María Aldón: «Consideraba que éramos amigas» #YaSonLasOcho30M https://t.co/t2lHk2tSAp — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) May 30, 2022

Para poder hacer más énfasis en este sentido, Gloria Camila ha querido hacer un pequeño repaso de su relación con Ana María Aldón: “Sí que hemos compartido confidencias. Cuando ha estado mal la he apoyado, cuando ha necesitado consejo o ayuda he estado. Eso lo hace una amiga, así que yo consideraba que sí que éramos amigas aunque ella dijera que no”.

Por lo tanto, y como era de esperar, la hermana de Rocío Carrasco se mostró realmente indignada con la situación: “Ahora me ha quedado más claro”. Eso sí, quiso ir más allá: “Para mí somos amigas. Si convivo contigo, como contigo, me río, me lo paso bien, salimos, entramos… eso se llama amistad, aparte de que haya buena relación y respeto”.

Para Gloria Camila, esto no es incompatible con que “no sé callarme las cosas y doy mi opinión, para bien o para mal”. Lejos de que ese fuera el único reproche de la joven, quiso pronunciarse sobre el motivo por el que no ayudó a la mujer de su padre para la ‘Sálvame Fashion Week’: “Ella dijo que si hubiera sido yo me hubiera ayudado. Yo no hago las cosas si no se me cuentan. No sabía que había una colección. No es un ‘zasca’, es una realidad”.