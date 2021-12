Gloria Camila reveló este lunes en el programa de ‘Ya son las ocho’ donde es colaboradora, que tanto su expareja Kiko Jiménez como ella, recibieron una propuesta para participar en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Ante estas declaraciones la hija de Rocío Jurado aprovechó y contestó acerca de porque no se dio su participación en el reality: “Me lo contaron de otra manera y yo dije que no. Kiko sí quería y yo dije que no quería ir” comentó, asegurando que se mantiene en su decisión de no participar en programas de ese tipo.

Aun así, se la pregunto de igual manera, si podría existir la posibilidad que acudiera hoy en día a algún programa del estilo con su actual pareja: “A día de hoy tampoco iría con David. No quiere que se le ubique públicamente. Y por supuesto no iría ni a La isla de las tentaciones, ahí no le dejo ni yo», a lo que Gloria Camila recalcó que el deseo de su pareja es mantenerse totalmente al margen de la televisión.

Tras el interés que mostraron los demás colaboradores por su novio, la colaboradora estuvo hablando de su chico: “Es profesor de inglés, está en un colegio super feliz, juega al fútbol…” concluyó con una sonrisa.

Por otra parte, Gloria Camila se ha sincerado recientemente sobre “la polémica de las joyas de Rocío Jurado” que tanto revuelo está causando.

La joven ha expresado en ‘Ya son las ocho’ que: «No soy muy materialista. Jamás me he preguntado quién las tiene (las joyas) porque he dado por hecho que las tiene mi hermana» y ha añadido que su preocupación nunca fueron las joyas. «Las acciones que yo haya podido hacer a través de mis abogados buscan proteger la voluntad de mi madre”, manifestó la hija de Ortega Cano.