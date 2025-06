Cecilio G, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos de la industria musical en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El cantante catalán, cuyo nombre real es Juan Cecília Ruiz, ha conseguido marcar un antes y un después a nivel profesional, por el lanzamiento de canciones como Intro Aleesha, Million Dólar Baby o, incluso, Llama al Miguel, con el que ha cosechado un gran éxito en España. A pesar de todo, recientemente no ha sido noticia por algo que tenga estrecha relación con su trayectoria profesional, ni mucho menos. El joven de 31 años ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra, según ha confirmado el medio de comunicación ElCaso.cat. Lo más curioso de este asunto no ha sido la detención en sí, sino la curiosa manera en la que los agentes han acabado llevándole a prisión.

Debemos tener en cuenta que no es la primera vez que Cecilio G se ve involucrado en este tipo de asuntos que tienen estrecha relación con la justicia. En este caso, todo ocurrió el pasado 10 de junio, cuando el rapero acudió a una comisaría de los Mossos d’Esquadra para denunciar que había perdido el DNI. A pesar de ser un gesto de lo más habitual e inocente, nada salió como el joven de 31 años esperaba, ni mucho menos. Los agentes no tardaron en atender su petición. Pero todo fue más allá cuando lograron identificarle, ya que descubrieron que el rapero tenía una orden de detención por parte de un juzgado de Barcelona. Como suele ser usual en estos casos, siguiendo al pie de la letra el protocolo establecido, los Mossos d’Esquadra se cercioraron de que esa orden aún seguía vigente. Una vez lo hicieron, no les quedó otra opción que detenerle.

Por lo tanto, Cecilio G entró en esa comisaría con la firme intención de denunciar la desaparición de su DNI, sin tan siquiera imaginar que saldría de ese lugar en un vehículo policial. Y todo para poder pasar la noche en la comisaría de les Corts. Tan solo un día después, el rapero fue entregado al juzgado que le reclamaba que fuese enviado a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires.

Cabe destacar que, por el momento, no han trascendido muchos más detalles sobre el motivo concreto de la condena por la que se requería su ingreso en prisión. Eso sí, lo que sí se sabe es que se trata de un requerimiento judicial firme. De ahí que los agentes no tuviesen reparos a la hora de llevárselo detenido.

Los problemas de Cecilio G con la justicia

Como decimos, no es la primera vez que el rapero se ve involucrado en incidentes que acaban en manos de la justicia. Un claro ejemplo lo encontramos en 2018, cuando fue condenado por un delito de amenazas por el que estuvo encerrado en la cárcel durante varios meses. Pero no todo quedó ahí.

Tan solo cinco años después, el artista acabó en la prisión de Brians 1 para cumplir una nueva condena. Algo que llevaba arrastrando desde hace varios años. Además, en el ámbito político, no dudó en boicotear la carpa del partido político VOX que se situaba en el municipio catalán de Lloret de Mar.