Ginés Corregüela, al límite: su hija confiesa que quiso «quitarse de en medio»

La vida de Ginés Corregüela ha experimentado un cambio de 180º grados durante los últimos años, de eso no cabe duda. Tras comenzar a hacerse viral en la plataforma de Tik Tok al mostrar sus peculiares bocadillos y el tamaño de ellos, el agricultor sorprendió con su fichaje por Supervivientes 2023.

Su paso por Honduras no estuvo exento de polémicas, pues fue ahí donde se reencontró con su amante: Yaiza. Un tenso momento familiar donde la actual esposa de Ginés Corregüela y sus dos hijas se enteraban en pleno directo de las infidelidades de su padre. Todo ello sumado al romance que luego tuvo, con boda hondureña incluida, en la isla.

Como es sabido por todos, Yaiza no ha sido en ningún momento del agrado de las hijas del tiktoker. Una situación que ha generado muchos enfrentamientos en platós televisivos y el distanciamiento del ex superviviente con su familia. «No le puedo perdonar el daño que nos ha hecho, no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana», llegó a decir su hija Miriam, quien no ha dudado en criticarlo duramente en los platós de Mediaset España.

Sin embargo, después de un año de su participación en el reality, se hizo pública la ruptura de Yaiza y Ginés. La pareja no ha terminado en buenos términos, pues, al parecer, han tenido diversas diferencias relacionadas con dinero. Por ello, desde entonces, el agricultor se ha centrado al 100% en su finca, sus proyectos profesionales y en olvidar a su ex pareja. Pero, en lo personal, no lo ha pasada nada bien.

El pasado sábado, Ginés Corregüela se presentó en el programa de La vida sin filtros, de Telecinco, y lo hizo para reencontrarse con la persona que lo había invitado. Eso sí, él no tenía ni idea de quién era y lo descubrió en el programa. Pero, antes de conocer a la persona en cuestión, le contó a Cristina Tárrega que no está atravesando su mejor momento.

Ginés, conocido por sus bocadillos XL, se enfrenta a los «100 segundos» con su hija Miriam. No se hablan desde hace un año y medio. ¿Lograrán pasar página?#miriam #gines #bocadillos #lavidasinfiltros pic.twitter.com/NGovYSrBTz — La vida sin filtros (@lavidasinfilt) August 3, 2024

El reencuentro de Ginés Corregüela con su hija en La vida sin filtros

«Estoy triste, no estoy bien, está siendo una racha complicada. No sé quién puede estar aquí para hablar conmigo, pero si tuviera que elegir a alguien elegiría a mi hija la chica, a la Miriam», confesó. Fue entonces cuando el programa desveló a la protagonista de la historia, su hija Miriam.

Padre e hija permanecieron 100 segundos en silencio mirándose el uno al otro. Un tenso y conmovedor momento donde la joven no pudo evitar echarse a llorar. Verlo, supuso para ella recordar todo el dolor sufrido durante los últimos meses, desde que se descubrieron las infidelidades de su padre en televisión. Pero, no pudo evitar darle un abrazo.

Ginés y Miriam comenzaron a hablar de su situación, pues llevaban un año sin tener ningún tipo de contacto. Pero, fue hace un mes que Miriam recibió una llamada de su hermana que la puso en alerta. «Mi padre se quería quitar de en medio», revelaba. El conocido en redes sociales como ‘Rey de los bocadillos’ llegaba a su límite y temía pasar el resto de su vida solo. «Solo quiero que me perdone», comentaba el influencer. ¿Lograrán resolver sus diferencias con el paso del tiempo?