Telecinco emite este martes 26 de octubre una nueva entrega de ‘Secret Story: cuenta atrás’. Presentada por Carlos Sobera, la gala comenzará a las 20:00 y, tras el parón del informativo, reanudará su emisión a las 22:00. Una gala en la que Gianmarco Onestini subirá a la casa para sorprender a su hermano.

Durante este programa además, podría desvelarse el secreto de Luca Onestini, después de que Julen sospechase durante las últimas semanas y esta misma semana activase el pulsador. No obstante, de momento no ha querido desvelar si conoce el secreto de su compañero o no.

Por otro lado, Luca se enfrentará a su línea secreta de la vida, en una gala en la que el italiano recibirá la visita de su hermano. Una visita muy esperada que seguro que le dará fuerzas para continuar su andadura en el reality.

Gianmarco, sobre Luca: «Para mí es muy optimista, romántico y sensible, es un cacho de pan» ¿Estáis de acuerdo? 🔁 Totalmente

❤️ Para nada#SecretUH12 pic.twitter.com/feKLkuiwKF — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 25, 2021

Por otra parte, durante esta gala también se salvará uno de los nominados. Debido al error de la organización en los porcentajes, se produjo el parón del televoto y ahora, los nominados son: José Antonio Canales Rivera, Sandra Pica y Julen de la Guerra.

Además también estarán en juego cuatro de las seis esferas la última concursante expulsada de ‘Secret Story’, Lucía Pariente, después de que el domingo dos de ellas fueron repartidas entre sus compañeros. Además, durante la nueva prueba semanal, los concursantes recibirán objetos personales de sus seres queridos.

Por otro lado, la sala de la verdad abrirá sus puertas de nuevo y sonará otra vez el teléfono de la casa. En esta ocasión, la persona que lo descuelgue poder hacerle una pregunta a la audiencia, y los espectadores podrán responderla con un sí o un no.