‘GH VIP 8’ toma una drástica decisión con Yiya tras su brutal pelea con Naomi

La situación en la casa de Guadalix de la Sierra está que arde. GH VIP 8 está viviendo una de sus ediciones más intensas, de eso no cabe la menor duda. El reality ha tenido que enfrentarse al abandono inesperado de varios concursantes, lo que ha llevado al equipo del programa a tomar cartas en el asunto y buscar a nuevos suplentes.

De esta manera, Yiya, José Antonio Avilés y Naomi se presentaron ante el resto de concursantes como sus posibles nuevos compañeros. Una decisión que tomaría el público mediante el televoto y que llevó a la ex participante de La isla de las tentaciones a ser la primera elegida y, por lo tanto, concursante de pleno derecho.

Esta situación no le ha sentado nada bien a Yiya, que no ha dudado en sacar su artillería pesada y acusar a Naomi de ser una «mantenida», todo ello haciendo comentarios despectivos sobre su trabajo. «Es un ser sibilino y hace apología de la mujer florero en sus redes sociales», comentó. Unos ataques por los que la influencer no dudó en defenderse.

«De mantenida nada, he trabajado desde los 16 años. ¿No tendrás envidia?», destacó. Pero el acoso de Yiya no cesó y aprovechó cualquier momento para burlarse de la valenciana. «Mi belleza es natural, no como la tuya que tiene que pasar por chapa y pintura», dijo mientras veía a Naomi maquillarse. «Me estás tocando la moral ya. ¡Qué pasada, tío! No me deja», la encaró la joven.

Nueva amenaza de Yiya a Naomi. Esta vez la ha amenazado para cuando estén en la calle. Yiya no es macarra, es peligrosa y no apta para convivir con absolutamente nadie. El programa está esperando que la agreda para hacer algo? 🤯 #GHVIP21O #GHVIP210 pic.twitter.com/dt1Janlwzc — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 21, 2023

Debido a ello, Laura Bozzo quiso compartir unas palabras con Naomi. «Mírame, seré vieja, pero con experiencia. No participes en este juego. Te paras y te vas al cuarto», le recomendó la abogada peruana. «Entiende una cosa: lo único que quiere es provocarte porque tiene envidia porque a ti el público te ha elegido», le dejó claro.

Pero, posteriormente, la discusión entre ambas participantes se volvió tan intensa que la organización de GH VIP 8 tuvo que cortar la señal de mitelePLUS a modo de censura. Ante ello, Naomi manifestó su miedo a lo que Yiya podría hacerle fuera de la casa. Una actitud que al final fue castigada por la audiencia, pues Yiya tuvo que abandonar el reality al tener un 20% menos de votos a su favor.