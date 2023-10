Laura Bozzo y Yiya, a punto de llegar a las manos en ‘GH VIP 8’: “¿Qué me vas a hacer?”

El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de GH VIP 8 Última hora presentada por Lara Álvarez. Tras dar a conocer nuevos detalles de las diferentes tramas que actualmente hay en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, fuimos testigos de un tenso momento que tuvo como protagonistas a Laura Bozzo y Yiya del Guillén.

Desde que han entrado en la casa los tres posibles concursantes de GH VIP 8, los ánimos están realmente caldeados. Por si fuera poco, no es ningún secreto que Albert Infante no lo está pasando nada bien, y todo por su historia con Michael. En directo, Lara Álvarez le preguntó al respecto y el concursante se sinceró como nunca.

«Siento impotencia», confesó Albert Infante. Lejos de que todo quede ahí, acusó a Yiya de haberle dicho que entre Michael y Naomi Asensi podría haber surgido algo. La canaria lo negó rotundamente y, por si fuera poco, acabó arremetiendo contra el catalán: «No quiere a nadie porque no se quiere a sí mismo».

Yiya diciendo de Albert que no quiere a nadie… entiendo perfectamente que Laura salte y lo defienda. Muy mal Yiya, ojalá y mañana te quedes fuera, así no se juega. #GHVIP18O #GHVIP180 pic.twitter.com/7RaP6eCfqf — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 18, 2023

Unas palabras que, como era de esperar, no sentaron muy bien a Laura Bozzo, puesto que es uno de los grandes pilares de Albert Infante en GH VIP 8. Tanto es así que no tardó en levantarse para encararse a Yiya: «Yo no voy a permitir eso. Yo te escuché decir lo de Naomi». Además, añadió: «¿Qué me vas a hacer?».

La tensión aumentaba por momentos. Es más, tanto Lara Álvarez como el Súper se vieron en la obligación de intervenir, al ser conscientes de lo que podía llegar a desencadenar ese acercamiento: «Tomad asiento. No perdamos los papeles, que estamos en un programa». Un instante que dejó en shock tanto a concursantes como a espectadores de GH VIP 8.