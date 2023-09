‘GH VIP 8’: ¿Quiénes son los primeros nominados de la edición?

Tras el estreno de la semana pasada, en la segunda gala de GH VIP 8 arrancaron las primeras nominaciones de la edición. Una noche en la que los concursantes tuvieron que nominar, tanto a la cara como en el confesionario a tres de sus compañeros: con tres, dos y punto.

El concursante más señalado por sus compañeros fue Álex Caniggia. «Soy un rival fuerte, me tienen miedo. Obviamente que estoy nominadísimo porque todos en la casa me detestan, pero como no tengo rival voy a eliminar a todo tipo de rival, estoy tranquilo», expresó.

De esta forma, las nominaciones quedaron de la siguiente manera: Con 24 puntos, Álex Caniggia, seguido de Karina con 15 puntos, Luca con 15 puntos y Zeus con 10 puntos. Cuatro concursantes cuya continuidad en el concurso está en manos de la audiencia.