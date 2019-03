‘GH DÚO’: María Jesús Ruiz lanza una fuerte acusación contra Antonio Tejado tras su expulsión

Tras convertirse en el expulsado, Antonio Tejado se enfrentó a la modelo en el confesionario

El pasado jueves 14 de marzo tuvo lugar la gala de cada semana en la que se anuncia al expulsado. Nominado junto a Carolina Sobe, Antonio Tejado fue el elegido para abandonar la casa de ‘GH Dúo’, según los deseos de la audiencia.

El concurso ha acabado para el sevillano, que tantos momentos dulces y amargos nos ha dado durante su estancia en Guadalix de la Sierra. Comenzó el programa junto a su ex pareja Candela, que fue una de las primeras expulsadas de la edición después de que tuvieran grandes rifirafes, enfrentados por el pasado y sobre todo por el presente, en el que vivieron varios episodios de celos.

Con Candela fuera de la casa, Tejado aprovechó para tener un pequeño romance con María Jesús Ruiz, pero este no finalizó de la mejor manera y acabaron tirándose de los pelos. Y es que del amor al odio hay tan solo un paso.

Por si no fuera suficiente, Ylenia Padilla (expulsada la semana pasada) también tuvo un affaire con Antonio, durante una noche de fiesta. Aunque la cosa no fue a más y se quedó en eso, en algo esporádico.

Como decimos, Antonio Tejado se ha convertido en el siguiente expulsado de la edición, justo por detrás de la de Benidorm. Lo que él no se esperaba es que la tormenta no había acabado después de que Jorge Javier le comunicara la decisión de la audiencia.

Sentado en el confesionario, recibió a una María Jesús Ruiz también sorprendida, con el fin de aclarar asuntos pendientes.

¡Así se ha quedado Mª Jesús al enterarse que Antonio se va! ¿Qué pensáis? #GHDÚOGala11 pic.twitter.com/I4baPnquVV — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de marzo de 2019

Poco duró la cordialidad y pronto empezaron a caldearse los ánimos y a elevarse el tono de voz; “¿es cierto que te arrepientes de verdad de todo lo que me has dicho?”, le preguntó la modelo iniciando la disputa. “Pienso que estás haciendo un papel para ganar el concurso”, esa fue la frase que alteró por completo a María Jesús; “te estoy hablando de buenas y no quiero que me ataques”, además añadió “Jorge, me alegro mucho de la decisión de la audiencia”, provocando los abucheos del público.

A continuación, vieron vídeos sobre acusaciones que se habían lanzado el uno a otro en los confesionarios.

Pero el momento que más indignó a Tejado se produjo cuando la modelo dijo: “Me escapé de la suite porque tú querías tema”. Ante tal afirmación, el sevillano prefirió callarse y Jorge dio por terminado el ‘cara a cara’. Tras esto, abandonó ‘GH Dúo’ para salir hacia el plató.