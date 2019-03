‘GH DÚO’: Alejandro Albalá podría haber incumplido las normas del concurso

Alejandro Albalá, concursante de 'GH DÚO', ¿ha incumplido las normas?

El pasado viernes 15 de marzo el concursante Alejandro Albalá dijo un comentario sospechoso que hizo saltar todas las alarmas sobre un posible incumplimiento de las normas del programa de ‘GH Dúo’.

Todo sucedió a raíz de que el pasado jueves Alejandro Albalá ganase la inmunidad durante la undécima gala de ‘GH Dúo’.

De esta manera, el joven se libró de las nominaciones además de conseguir un importantísimo poder extra: ver cuáles eran las nominaciones de sus compañeros y votar en último lugar, algo que le permitió hacer cálculos y decidir quien terminaría siendo nominado.

Si bien el presentador del programa Jorge Javier Vázquez le avisó de que este poder no podía revelarlo a ninguno de sus compañeros, parece ser que Albalá hizo oídos sordos.

Un día después de la gala todos los concursantes de la edición empezaron a especular sobre la posibilidad de que Alejandro hubiera nominado a su expareja Sofía Suescun. Hay que tener en cuenta que ninguno de los concursantes sabía cuál había sido el poder extra de Albalá, por lo que las hipótesis fueron muchas.

Finalmente fue Kiko Rivera quien decidió preguntarle directamente durante la fiesta que celebraron el viernes. “¿La has subido o no?” fueron las palabras del hijo de Isabel Pantoja, refiriéndose a que si había ‘subido’ a Sofía a la palestra de las nominaciones.

Alejandro Albalá, consciente de que no podía revelar ese dato, utilizó una frase en clave para contestar a su compañero: “Escúchame… no creo que me pongan más vino, no. imposible, ¿no? ¿o no? Es lo que hay tío”, dijo Albalá, saltándose así las normas del programa.

A pesar de que el propio presentador avisó a Alejandro de que “como siempre, ese privilegio es secreto, por lo que no podrás contar nada”, el reality, por el momento, no le ha sancionado.

Este hecho ha generado cierto revuelo e indignación en las redes sociales con comentarios como “¿Por qué Alejandro no es sancionado por incumplir las normas?”, “Yo espero que la sanción a Albalá le llegue el próximo miércoles” o “Yo me pregunto en qué momento se sancionará a Albalá por saltarse las normas”, pidiendo claramente una sanción para Alejandro Albalá. ¿Tomará el programa, finalmente, alguna medida sobre el asunto?