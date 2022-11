Georgina Rodríguez: la verdad sobre su supuesta bronca con Rosalía en los Latin Grammys

Muchos han sido los rumores que han circulado sobre Georgina Rodríguez desde que tuvo lugar la celebración de los Latin Grammys en Las Vegas. Uno de los más fuertes apuntaba a que la modelo habría tenido una gran discusión con Rosalía. Iván García, íntimo amigo de Georgina, ha salido en su defensa a aclarar toda la información que ha circulado sobre ella estos días.

El primero de los rumores apunta a que la influencer habría tenido un ataque de ansiedad al saber que no podría volar en primera clase hasta la ciudad estadounidense. “Georgina no voló en primera clase, voló en turista porque el billete era muy caro. Iba con más personas y ella dijo que o iban todas en primera o ella volaba en turista”, ha revelado el periodista en Ya es mediodía. Esta habría preferido volar junto a todas sus amigas en clase turista de manera voluntaria y no dejarlas solas.

También se comentaba algo sobre una rotura de una uña saludando a Sebastián Yatra. Georgina Rodríguez en realidad se rompió la uña en Manchester durante la celebración del cumpleaños de su hija mientras jugaba con los niños. Una vez en Las Vegas, la modelo habría pedido que se la arreglaran. “Eso sí bajó de incógnito con peluca y gafas. Esa es la única verdad que han dicho y de hecho hay foto”, terminaba de aclarar Iván.

Por último, ha revelado la verdad de lo que ocurrió con Rosalía. La modelo fue la encargada de entregar uno de los premios de la ceremonia y algunos medios apuntaban a que la catalana se habría negado a compartir camerino con Georgina para que esta se cambiara de ropa. Ante la negativa de la cantante, la influencer se habría tenido que cambiar en un baño portátil.

“Tal fue el revuelo que se formó cuando llegó que no le dio tiempo a llegar al espacio que le habían habilitado, así que como tenía que hacer sus necesidades aprovechó para cambiarse”, ha aclarado el periodista. “No era un servicio de obra, era una caseta muy grande y no le pidió el camerino a Rosalía. Estuvieron juntas allí porque son muy amigas. No tiene ni pies de cabeza nada ni lo del ataque de ansiedad”, explicó perplejo Iván García.

Es un hecho que no hay que fiarse de los rumores porque en bastantes ocasiones estos no son ciertos. El colaborador de Ya es mediodía tiene algunas suposiciones sobre de dónde ha podido salir esta información falsa: “Hay un representante español que se ha inventado todo esto porque está descontento con Georgina”.