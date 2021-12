Daniel y Jesús de Gemeliers terminaron su paso por ‘Secret Story’ obteniendo la tercera posición. Después de que la final se celebrara el jueves 23 de diciembre, los andaluces han formado parte del debate que se ha emitido el pasado domingo. De esta manera, no solamente se han mostrado felices por su participación en el concurso, sino también arrepentidos por ciertas actitudes

Estos días de “volver a la realidad” han sido un tanto frenéticos, pero los chicos de Gemeliers los han aprovechado para reflexionar sobre algunas cuestiones que han protagonizado en ‘Secret Story’. Por ese mismo motivo, no han dudado un solo segundo en mostrarse verdaderamente arrepentidos con Adara Molinero.

Jordi González, presentador de este programa especial de ‘Secret Story’, quiso preguntarles qué ha sido lo peor para ellos. Jesús comenzó a responder: “Para mí de las peores cosas que me llevo fue discustir con Luca y siento que nos hemos confundido, en parte, con Adara. Pero hay muchísimo tiempo aquí fuera para solucionar las cosas”.

Daniel: «No tengo ningún tipo de rencor. Hemos sido tan reales, que nos hemos equivocado siendo nosotros mismos» #SecretFinalistas pic.twitter.com/mOmotU7IDJ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 26, 2021

Es más, los chicos de Gemeliers están convencidos de que su relación con la ganadora de ‘GH VIP 7’ tenía que haber sido de otra manera. Dani quiso sincerarse al respecto: “Yo sí que tuve más roces con ella pero nos hemos confundido los dos. Nos hemos dicho cosas los dos, que no debíamos pero no tengo ningún tipo de rencor”.

Además, añadió algo más: “Hemos sido tan reales que nos hemos equivocado siendo nosotros mismos”. Jesús, que estaba escuchando con atención las palabras de su hermano, quiso incidir en una cuestión: “Por nuestra parte ha sido muy feo, y realmente no hemos tenido la oportunidad fuera de hablarlo. Ahora podemos arreglarlo. Me hizo ilusión que deseara suerte a mi hermano, me dio la sensación de que cariño nos tiene”.

Y es que debemos recordar que en el cara a cara que tuvieron Adara y Dani a las puertas de la final, la madrileña mostró sus deseos de que ellos fueran los ganadores de ‘Secret Story’. A pesar de que en las últimas semanas de Adara en la casa no fueron fáciles, ella siempre ha reconocido que les tiene muchísimo cariño. Lo cierto es que los chicos de Gemeliers han sabido reconocer ese error cometido y están dispuestos a subsanarlo lo antes posible.