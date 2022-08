Gayle se encuentra inmerso en el lanzamiento de la segunda parte de su EP a study of the human experience volume two, el cual podremos disfrutar en todas las plataformas musicales a partir del día 7 de octubre. Tendrá 6 canciones, y una de ellas es la que acaba de estrenar y que lleva por nombre indieedgycool.

La letra de la canción es extremadamente irónica. Trata de describir a esa típica persona que podemos ver por las calles del barrio madrileño de Malasaña, alguien que intenta ir de Indie, alternativo y revolucionario, aunque jamás ha salido de un barrio gentrificado y en el que se sirven los zumos detox con pajita.

En cuanto al sonido de la canción la artista británica no se ha distanciado en absoluto de ese pop electrónico con trazas de rock que tan buena acogida tuvo con su primer disco study of the human experience. Un ritmo que nos transporta a los años 2000, y que está tan de moda hoy en día.

Desgraciadamente para los fans de la artista, el tema no cuenta con un videoclip oficial. Aunque sí que tiene un Lyric video, en el cual podemos ver a Gayle encaramada en el lavabo de un baño mientras juega con un globo, a su alrededor, aparece la letra de esta brillante canción.

A pesar de que aun no podemos disfrutar del disco completo, si que conocemos el nombre de todos los singles que lo compondrán: indieedgycool, fmk (junto a backbear), ALEX, 15, god has a sense of humor y snow angels.

Hay que recordar a todos los despistados, que el día 3 de septiembre, los madrileños podrán gozar de Gayle en directo. La artista actuara en el Coca-Cola Músic Expierence en el que Lola Índigo y Maneskin también estarán presentes, una experiencia musical que sin duda nadie debería perderse.