Frank Cuesta sorprende al cargar contra Ibai Llanos por su físico: "Déjate de put*s excusas".

Ibai Llanos anunció hace solo unos días su intención de volver a intentar ponerse en forma y bajar de peso, una noticia a la que Frank Cuesta ha reaccionado de forma inesperada. El experto en animales ha lanzado un duro mensaje al streamer vasco, que seguro que no esperaba esa reacción.

Por todos es sabido que Cuesta no es una persona que habla claro -en algunos momentos demasiado-, algo que ha cumplido de nuevo en un vídeo publicado junto al youtuber Javi Oliveira. El andaluz, especializado en hablar de temas del corazón, ha viajado hasta Tailandia para pasar unos días junto al herpetólogo.

«Ibai, hazlo. Tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas», le ha dicho para intentar motivarle. «Déjate de putas excusas, déjate de putos victimismos, déjate de putos estreses y bájate 40 kilos», le ha reprochado mirando a cámara en un discurso que firmaría el mismísimo Llados Fitness.

«Todos hemos tenido problemas. Hay gente que hemos tenido cáncer, nos han dado dos meses y hemos dicho: ‘no nos vence’», así le deja claro que la suya no es la peor situación. Para Frank, el mejor consejo que le puede dar es recurrir a una persona que le vigile y cuide que no cometa excesos con la comida.

«Te coges un tío que sea un hijo de perra, que te quite todo lo de la nevera, que te quite todo, que te tenga esposado, que por las noches te encierre en una habitación hasta que se te quite el hambre», dice en una sorprendente recomendación.

Para Cuesta parece impensable que una persona como Ibai no pueda tener la fuerza de voluntad suficiente como para mejorar su imagen personal, especialmente porque su situación económica le permite recibir ayuda de profesionales, algo a lo que no todo el mundo tiene acceso.

Frank Cuesta le dice a Ibai que se deje de tonterías y excusas y le de caña de una vez al cambio físico: “No lo haces porque no te sale de los cojones.” pic.twitter.com/snwXu5v935 — Javi Oliveira (@javioliveira) March 17, 2024

Para rematar el vídeo, Frank Cuesta ha querido rebajar el tono y darle una motivación: «Te bajas 40 kilos y cuando bajes 40 kilos te quitas la camiseta y haces así a todo el mundo», ha dicho dedicando una peineta a la cámara.

El vídeo que ha provocado la reacción de Frank Cuesta

En uno de sus directos de hace apenas unos días, el vasco ha desvelado a sus seguidores que ha retomado sus ganas de comenzar a perder peso. «Estoy intentado hacer un cambio físico. De hecho, he perdido un poquito de peso últimamente. Parece una gilipollez, pero habré perdido unos seis o siete kilos, me estoy cuidando más que nunca, estoy ya además trabajando con una persona para saber exactamente cómo controlar el hambre, cuándo comer, cuándo no y demás», aseguraba.

«Estoy trabajando con una profesional muy, muy top desde hace muy poco», por lo que antes de que Cuesta le diese el consejo de recurrir a ayuda externa ya la había tomado.

«Yo intento hacerlo, y ahora de hecho estoy en un momento en el que me lo estoy tomando muy en serio, desde inicios de 2024, más concretamente febrero sobre todo», por lo que podría tratarse de un propósito que ha tomado con el nuevo año.

Al contrario que otras veces, en este momento ha preferido comenzar trabajar y no anunciar a los cuatro vientos que arrancaba una dieta: «Al final, yo voy a lo callado a veces, pero voy haciéndolo poco a poco».