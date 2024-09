‘First Dates’: un soltero sorprende a su cita al bailar ‘twerking’ vestido de Rapunzel

No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión para darse una oportunidad a la hora de intentar encontrar a su media naranja. En la entrega del pasado martes 24 de septiembre, pudimos ver cómo Irene, una cosplayer vallisoletana de 23 años, llegó al programa presentado por Carlos Sobera. Pero no lo hizo sola, ya que fue acompañada por dos amigas, Krysta y Sandra. Su cita para esa noche era Jake, un joven sevillano de 18 años. Nada más entrar al restaurante, todas las miradas fueron hacia él. Y no es para menos, ya que no dudó un solo segundo en presentarse al programa vestido de Rapunzel.

Entre otras cuestiones, el comensal reconoció que, para él, el cosplay es una forma de expresarse. Y no solamente eso sino que también aseguró que, gracias a eso, tiene la oportunidad de conocer diversas facetas de su personalidad. A pesar de la existente diferencia de edad entre los dos solteros, lo cierto es que la primera impresión de ambos fue bastante positiva. Eso sí, las dos amigas de la vallisoletana se mostraron muy críticas al respecto, ya que tenían claro que Jake era «muy chiquitín» para su ella. En cuanto a Irene, no tardó en confesar que jamás había tenido pareja. Y no solamente eso sino que, las pocas veces que alguien le ha mostrado cierto interés, ha acabado entrando en pánico. Jake, por su parte, hizo saber a su cita que trabaja como camarero mientras prepara oposiciones para militar. Fue entonces cuando reconoció que le apasionaba el baile.

«Yo voy de fiesta y voy a disfrutar, porque soy bailarín y me encanta bailar», reconoció el sevillano. La conversación entre los dos fue fluyendo cada vez más. No tardaron en descubrir que tenían muchas cosas en común, como era los animales, la lectura o, incluso, el cine de terror. Es más, la joven aseguró que era dueña de un pastor alemán, al que definía como «un poco especial» porque «no se lleva bien con nadie».

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de First Dates fueron testigos de cómo Irene desvelaba que se identificaba como no binaria y bisexual, mientras que Jake se declaró bisexual. Además, el joven reconoció que estaba en una etapa de su vida en la que buscaba tener una relación sentimental seria. En plena cita, la vallisoletana fingió ir al baño para buscar consejo en sus dos amigas, por lo que ellas le confesaron que creen que la diferencia de edad va a ser un gran obstáculo en su relación. Posteriormente, en el reservado, Jake conoció a Krysa y a Sandra. No tardó en sonar reggaetón en el restaurante y, aunque el sevillano reconocía que le daba mucha vergüenza «bailar vestido de princesa», acabó haciendo twerking.

Llegó el momento de la decisión final en First Dates. Jake tuvo claro que le había encantado Irene, por lo que aseguró que le gustaría tener una segunda cita con ella: «Siento que nos podemos llevar bastante bien». A pesar de todo, la de Valladolid reconoció que no cree que pueda surgir entre ellos algo más que una amistad: «Como pareja, no. Como amigos sé que nos llevaríamos bastante bien». Desafortunadamente, ¡no surgió el amor entre ellos!