‘First Dates’: un soltero rechaza a su cita por este inesperado motivo

First Dates, el programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera, sigue cosechando un gran éxito. A pesar de todo, el pasado lunes no acabó tan bien como se esperaba. Por un lado conocimos a Patricia, una mujer de 40 años se definía a sí misma como una persona con un carácter fuerte pero, por otro lado, muy risueña y a la que le gusta mucho hacer reír a la gente.

En el pasado, Patricia ha estado con 4 personas, pero ninguna de ellas ha funcionado, por ello tiene fe en encontrar el amor en el restaurante. Eso sí ha dejado claro que busca una persona que no sea dependiente, celosa y siempre tiene que confiar en ella.

Javier, a sus 43 años, se describe como una persona muy amable, cariñosa y con muchos valores. En cuanto a su vida ha comentado que siempre hace deporte y le encanta viajar, también ha vivido en Londres y Nueva York.

En el momento que Patricia vio a Javier por primera vez no pudo evitar que se le escapara una sonrisilla, pues se parecían mucho en cuanto a la forma de vestir, pero no tanto en la manera de comunicarse. Patricia hacía bromas todo el tiempo y a Javier le costaba comprender cuando estaba de broma y cuando no.

Javi intenta convertir una broma de su cita en ‘First Dates’ en realidad para salir corriendo: “Si quieres, me voy” 😅 #FirstDates26S https://t.co/g4Uyoi8KPU — First Dates (@firstdates_tv) September 27, 2022

La cosa se empezó a torcer cuando Patricia comentó que no tenía aficiones porque entre el trabajo y su hija no tenía tiempo para mucho más. Eso es algo que a Javi esto no le gustó pues dijo que el vivía por y para sentir nuevas experiencias.

Otra cosa que a Javier no le hizo mucha gracia fueron los tatuajes que llevaba en la cara, a lo que ella respondió que tenía una huella de perro en la otra mejilla y quería tatuarse la cabeza. La cara de Javier… os la podéis imaginar. Eso sí, el llevaba los brazos tatuados.

las mujeres con pelo largo y sin tatuajes en la cara JIJI #firstdates26s pic.twitter.com/BiUwt2KpFR — Javi (@_Javitus_) September 26, 2022

A la hora de tomar la decisión final en First Dates, todos los espectadores esperaban que Patricia le dijera que no, sin embargo, fue al revés. Javier argumentó que debido a los diferentes tipos de vida que llevan no iban a poder conocerse más.