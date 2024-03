No hay edad para encontrar el amor, y en First Dates lo saben muy bien. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras tan peculiares como Manoli. La ama de casa de 80 años, originaria de Jaén, acudió al show de citas a ciegas para dejar de sentirse tan sola en su día a día.

«Soy muy divertida. No quiero estar nunca triste. La persona que estén a mi lado no me pueden contar penas», dijo en su presentación. Su cita fue Miguel, un frutero jubilado de 87 años. El soltero, originario de Madrid, se presentó como un hombre con buenas dotes para el baile. «Los hombres me daban la mano porque bailaba muy bien», dijo.

Miguel, un chulapo madrileño en #FirstDates14M: “He dejado de fumar con 87, si palmo, me voy al otro barrio más sano”https://t.co/vpRgsgT1w0 — First Dates (@firstdates_tv) March 14, 2024

Manoli no recibió a su cita con las manos vacías. La comensal sorprendió al madrileño con una botella de aceite de oliva de Jaén. «¿Qué es coñac?», espetó él, confundido. Tras ello, la pareja pasó a la mesa del local de Cuatro para conocerse mejor. «Eres mi pareja de baile especial (…) Soy un bailón, lo que pasa es que ya la edad…», se lamentó.

Fue entonces cuando el comensal le reveló su edad a Manoli. «A mí nadie me echa 87», señaló mientras le enseñaba el DNI. En el amor, ambos coincidieron en que no había vuelto a enamorarse desde que enviudaron. «Estoy sin echar un polvo… Con las ganas que yo tengo», comentó él.

La soltera un poco más reservada, se limitó a reírse. Pero, en uno de los totales que concedió al programa, no se quedó callada. «Bueno, eso surge, algunas veces. Sin pensarlo (…) Llevo sin sexo dos años. Qué vamos a hacer. Nos consolaremos con el aceite de oliva», destacó.

Miguel en First Dates: «El sexo no se olvida nunca»

Respecto al ámbito sexual, la soltera le explicó que le gusta ir «poquito a poco». «Puede venir un abrazo, un beso, un achuchón… Que es lo que necesitamos nosotros», argumentó. Pero, el madrileño, le confesó que él necesitaba «un poco más» en una relación sentimental.

«El sexo no se olvida nunca. Si hay que echar un polvo, se echa en cualquier momento», le dijo. Tras ello, los comensales pasaron a la pista de baile del restaurante del amor. Fue allí donde Miguel le mostró a su cita sus dotes como bailarín al ritmo de un bolero de Julio Iglesias.

Eso sí, antes de que la situación pasase a mayores, el soltero le confesó algo a su acompañante. «Si yo me arrimo mucho a ti, se me pone…», le advirtió. Unas palabras que despertaron las carcajadas en Manoli. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.

La distancia no fue un impedimento para ellos. A pesar de que ella es de Jaén y él de Madrid, ambos quisieron intentarlo y seguir conociéndose en un segundo encuentro. Un nuevo ‘match’ por parte del equipo de Cuatro donde los participantes regresaron a casa muy contentos.