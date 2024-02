‘First Dates’: una soltera, impactada al ver a su cita ir al baño con otra chica

Las sorpresas continúan en First Dates y, en el último programa, ha llegado de la mano de Antonio y Carmen. Tía y sobrino han acudido al restaurante del amor de Cuatro con el objetivo de encontrar a su pareja ideal, pues ambos se lo cuentan todo y quisieron vivir la experiencia juntos.

Por su parte, el catalán de 28 años llegó al programa presentado por Carlos Sobera para encontrar a una mujer con la que tener una relación para toda la vida. A pesar de que no le ha ido demasiado bien en el plano sentimental, él no pierde la ilusión de volver a enamorarse. Fue entonces cuando conoció a Vanesa, de 25 años.

La primera impresión entre los solteros no ha sido la mejor. A la comensal el físico de su cita no le ha entusiasmado mucho y a él, por su parte, ella le ha parecido muy joven. Aún así, pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir qué puntos tenían en común.

Tras hablar y debatir, los solteros descubrieron que han trabajado en la noche y comparten pasión por la mecánica y el automovilismo. Asimismo, Antonio le explicó que tiene una hija y que tuvo una infancia muy complicada, pues su madre falleció cuando él tenia tan solo 14 años y tuvo que salir adelante por su cuenta.

Una historia de vida por la que Vanesa sintió mucha admiración al ver cómo había logrado salir adelante. Sin embargo la joven confesó que el hecho de que fuese padre, podría causar algún problema en el caso de tener una relación sentimental de cara al futuro.

Antonio abandona a su cita de First Dates para ir con Carmen

La cita entre Antonio y Vanesa estaba marchando a las mil maravillas. Pero, sin previo aviso, el joven se ha levantado y ha pedido disculpas mientras se dirigía al baño tras su tía Carmen. La soltera, al ver lo sucedido, no comprendía por qué la había abandonado de esa manera para ir tras otra mujer.

Vanesa no sabía que Antonio no había acudido solo al programa, por lo que se quedó impactada al ver lo sucedido. Pero, al regresar, el soltero le explicó la situación. Una confesión que despertó las risas en la catalana. Tras ello, al concluir la velada, la joven le ha explicado en la decisión final que la chispa no había surgido entre ellos.

«La vida son dos días, uno te lo pasas trabajando, otro medio durmiendo y qué te queda…», dijo Antonio comprendiendo la elección de Vanesa. «Cagar», le respondió ella con humor. «A mí me has caído bien», le confesó él. Un encuentro que concluyeron acordando verse como amigos fuera del show de citas.