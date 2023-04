Ricardo, a su cita en ‘First Dates’: “Si sale bien, ¿me harás papá o no?”

El pasado jueves 13 de abril First Dates ofreció a sus espectadores un nuevo programa del ya icónico show de citas de Cuatro. Una nueva entrega donde Janine y Ricardo fueron una de las parejas que más dieron qué hablar, especialmente, porque ambos parecían tener objetivos muy diferentes.

Janine señaló ser una mujer a la que le apasiona viajar. Tras haber criado a sus hijos, el cuerpo le pide disfrutar de la vida junto a alguien «guapetón» y que sea un caballero. Su cita de la noche fue Ricardo, quien se encuentra en la búsqueda de alguien que lo reciba con los brazos abiertos cada vez que llegue a casa, algo que ha tenido en el pasado y, al parecer, echa en falta.

Aunque Ricardo le dejó claro a Janine que sintió un verdadero flechazo nada más verla, la comensal no pudo responderle lo mismo. «No me ha chocado esa primera impresión que diga yo ‘¡vaya tío!’», admitió. Una vez sentados en la mesa, ambos solteros comenzaron a conocerse un poco más. A nivel sentimental, Ricardo le comentó que se había divorciado dos veces.

Por su parte, Janine nunca se ha casado, pero tiene dos hijos mayores de dos relaciones diferentes. Además, entre sus hobbies, le confesó que le encanta cocinar y coser, algo que al soltero le ha encantado. «Qué más puedo pedir», dijo orgulloso por la elección del equipo de First Dates. Poco a poco la noche fue subiendo de tono, por lo que Ricardo se vino arriba con su siguiente pregunta.

«¿Cómo eres en la cama?’’, le dijo. Pero, por la cara que puso Janine, no le hizo mucha gracia, por lo que él recapacitó. «¿Cómo eres en el amor?», le preguntó. Una cuestión que la soltera respondió sin filtros. «Soy muy apasionada y tremendamente erótica, el erotismo es una cosa que, de verdad, que me va», declaró. Unas palabras que dejaron al comensal con los pelos de la espalda «tiesos».

Eso sí, lo que seguro Janine no vio venir fue su siguiente pregunta. «¿Si la cita sale bien, me harás papá o no?», le cuestionó Ricardo, directamente. «Tú te crees que yo tengo ya edad de empezar a criar otra vez?», le respondió ella con humor. Fue entonces cuando el soltero, de broma, le dijo que por la cantidad de pecho que tenía podría criar a su hijo sin problemas. «Ya te digo, tengo aquí para alimentar a cuatro niños más», le respondió la soltera, entre risas.