Como cada noche, un nuevo grupo de solteros ha acudido a First Dates intentando encontrar el amor. Una de las comensales ha demostrado ser de amas tomar y ha acabado rechazando a su cita por no cumplir con sus requisitos.

La soltera en cuestión ha sido Mónica, nacida en Guadalajara y que vive en Madrid. La alcarreña ha entrado en el restaurante imitando el acento argentino y le ha contado a Carlos Sobera que puede imitar alrededor de 250 voces. Ella cree que detrás de una gran mujer tiene que haber un hombre muy masculino que asuste. Todavía no se ha divorciado, pero ha bromeado con haber puesto a su marido en Wallapop: “He puesto seminuevo, casi sin usar, la que lo quiera…”.

Su cita ha sido Miguel Ángel, original de Zaragoza pero que trabaja en Palma de Mallorca. Se ha definido como un hombre romántico y ha contado que le gusta conquistar y que no le pongan las cosas fáciles. A primera vista se han gustado y han visto futuro. La mujer ha querido saber cuánto tiempo llevaba soltero el maño y se ha asustado un poco al saber que mucho.

Ya en la mesa, Mónica ha querido saber a que se dedicaba su cita para vivir en las islas. Él ha querido que lo adivinara y ella ha supuesto que sería animador de hotel, aunque se ha hecho la loca y ha dicho que parecía “piloto, médico”. La sorpresa de la soltera ha sido mayúscula al saber que era abogado y no le ha creído. “Abogado, el que tienes ahí colgado. ¿Le habéis pedido el título?”, ha cuestionado a las cámaras de First Dates. La comensal es actriz, periodista y tiene una empresa de eventos. Esto a él le ha gustado mucho porque ha visto en ella una mujer polifacética. Además, poco a poco ha ido descubriendo su talento para las imitaciones.

La soltera ha reparado en un detalle de su acompañante que no le ha gustado nada. “Te podías haber cortado las uñas antes de venir”, le ha comentado de manera directa a Miguel Ángel. Tampoco le ha gustado que fuera católico: “En ese punto tampoco comulgamos”. Imitando a Lola Flores, le ha explicado a su cita cómo sería su hombre ideal: “Con la mirada importante y que sea muy macho”. Después se ha sincerado con él y le ha confesado que no le gustaban ni sus ojos ni su nombre. Le ponen nerviosa los ojos azules y ha tenido varios ex llamados Miguel.

En la decisión final, él estaba encantado con ella y ha expuesto sus motivos para seguir conociendo a “una mujer fantástica”. Asimismo, ha hecho una promesa: “Si volvemos a quedar, me corto las uñas”. Sin embargo, Mónica no ha tenido la atracción física y sexual que esperaba y, aunque le ha gustado mucho que la piropeara tanto, ha rechazado tener una segunda con el abogado.