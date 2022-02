Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Abel y Kike. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

El primero en llegar al restaurante fue Kike, un joven vallisoletano que llegaba al programa con ganas de encontrar el amor. «Se puede decir que soy rojo, maric*** y folclórico», se describió a sí mismo. El siguiente en hacer acto de presencia fue Abel, su cita de la noche.

Nada más verlo, Kike le pidió al camarero dos cucharas para demostrar su habilidad folclórica. Y es que, juntó dichos utensilios y empezó a hacerlas sonar como unas castañuelas. Una acción con la que Abel se quedó sin palabras.

Tras ello, Carlos Sobera los acompañó hasta su mesa para que disfrutaran de la velada, momento que los comensales aprovecharon para conocerse mejor hablando de donde eran cada uno. Por su parte, Abel señaló que era de Barcelona y Kike dijo que tenía pensado desde hace tiempo mudarse allí. «Yo puedo introducirte al mariconeo de Barcelona», le propuso Abel. Ambos tuvieron cosas en común, como su pasión por el baile.

Pero, lo que dejó a Abel desconcertado fue el momento en el que Kike le confesó que no es fan de Lady Gaga. «Si a un gay no le gusta Lady Gaga no es gay», le respondió Abel. Eso sí, en la cena tampoco faltaron los momentos de humor entre ambos, sobre todo, cuando Abel señaló que no sabía donde estaba Valladolid.

«No sabía dónde estaba Valladolid tengo un déficit de cultura general, soy un poco cateto con esto», explicaba. Sin embargo, en cuanto al tema del amor, ambos comensales tuvieron sus discrepancias, aspecto que sentenció la decisión final de cada uno.

Por su parte, Kike abogaba por las relaciones abiertas. «Soy liberal con tener relaciones abiertas. No voy a pedir una exclusividad en una relación. El sexo para mí es secundario», señaló. Mientras, Abel, buscaba otro tipo de relación. «Para mí no es secundario, es importante en la relación. Quiero una amor romántico de toda la vida», dijo.

Declaraciones que hicieron que al final del programa lo tuvieran claro. Tanto Kike como Abel explicaron en ‘First Dates’ que lo de ellos no tendría futuro como relación sentimental, por lo que no tendrían una segunda cita como pareja. Eso sí, señalaron que como amigos la cosa podría salir bastante bien.