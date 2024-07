La llegada del verano significa tiempo de desconexión, relax y vacaciones. Una situación que no varía mucho en la parrilla televisiva española. Pero, uno de los formatos que ha dejado claro que mantiene abiertas sus puertas en estas cálidas jornadas no es otro que First Dates. Eso sí, ahora se presenta con un nuevo formato: First Dates Hotel.

El programa llega con muchas novedades, pero su objetivo sigue siendo el mismo. Los participantes han realizado, previamente, un test de compatibilidad para poder tener una cita con su persona ideal. Pero, ahora, en lugar de conocerse en el icónico restaurante del amor, lo harán en un acogedor hotel boutique de la costa alicantina.

Los solteros están a punto de vivir una experiencia única en un romántico hotel de la costa mediterránea ❤️😍 🏩 #FirstDatesHotel ESTRENO el martes 23 de julio, a las 22:50h, en @telecincoes 👉 https://t.co/wAl5fRJZhu pic.twitter.com/0LKxG241Du — First Dates (@firstdates_tv) July 19, 2024

Este nuevo formato es todo un acontecimiento en Mediaset España, por lo que no será emitido en Cuatro. Por el contrario, el equipo del grupo de comunicación ha apostado por emitir el programa en su cadena líder: Telecinco. Un estreno muy esperado que aterriza de forma oficial este martes 23 de julio a las 22:50, hora peninsular española.

Por ello, y ante este inminente estreno, te recomendamos todo lo que necesitas hacer para no perderte el primer programa. Un estreno que podrás seguir desde la televisión y desde el formato online. ¡Toma nota!

¿Cómo ver First Dates Hotel en tv y online?

Como comentábamos en líneas anteriores, First Dates Hotel se podrá ver en directo desde Telecinco. Para poder verlo, tan solo habrá que tener sintonizado el canal en la televisión y estar pendientes a la hora de estreno. Recordemos que es a las las 22:50 horas.

Por otro lado, si no se dispone de este tipo de dispositivos, el programa también se podrá ver en formato online. Para ello, tan solo habrá que poner en el buscador la página web de Mitele o descargar la app, la cual es completamente gratuita.

📹Promo de ‘First dates Hotel’, estreno próximamente en Telecinco pic.twitter.com/Vq4bqnZC4q — Tweets de tele (@teletuits) June 17, 2024

Asimismo, en el caso de descargar la app, será necesario registrarse para poder tener acceso a todo el contenido audiovisual que ofrece Mitele. Diversas posibilidades de visualización con las que el grupo de comunicación lo tiene todo pensado para que sus espectadores vean el estreno de First Dates Hotel sin ningún tipo de problemas.

¿Qué diferencia a First Dates Hotel de First Dates?

El presentador Carlos Sobera y todo el equipo del formato ha estado respondiendo a diversas cuestiones de los medios de comunicación respecto al estreno del programa. Así pues, y sobre a las diferencias que marcan el show de Cuatro con el de Telecinco, lo tienen claro.

«Yo creo que el principal atractivo respecto al diario que todos lo conocemos, es que aquí hay el ‘antes de’ y el ‘después de’ de cada cita, que siempre lo hemos tenido perdido. En First Dates llegan al bar, se conocen, cenan y luego deciden si se gustan o no. Aquí ellos están en el hotel un día antes de que lleguen a tener la cita en el restaurante, no saben quién es cita de quién, pero sí es verdad que coinciden, se cruzan, se conocen, y pueden ver quién les resulta atractivo o quién puede ser su pareja. Se crea entonces un clima de interés», comenta para el portal de VerTele.