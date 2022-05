Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Fran y Verónica. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Fran, un apasionado de la historia de Roma, le encanta disfrazarse y actuar en espectáculos de lucha romana. Pero, además de actor, también es modelo, stripper y matarife «en un matadero de cerdos». Un conjunto de profesiones que a veces le ha pasado factura en sus relaciones sentimentales, especialmente, la de stripper.

Su cita de la noche fue Verónica, una mujer que se ha definido a sí misma como una persona cachonda, divertida, muy social y «un poquito loca». Una llegada al restaurante con la que la comensal se sorprendió un poco a priori, pues no todos los días se ve un casco romano en la mesa de una cita. «Lo he flipado, no sabía si Carlos me estaba vacilando, he alucinado», ha confesado.

Al verse en persona, Fran le ha gustado «me ha parecido guapo y majete». Una primera impresión con la que el comensal ha coincidido, pues ha explicado que a él también le ha gustado ella porque siempre ha estado con chicas bajitas. Sin embargo, cuando llegó el momento de las revelaciones y de entrar en materia respecto a la vida personal de cada uno, llegaron consigo las decepciones.

Tras explicarle su aventura como actor y gladiador, Fran le ha contado que lleva 24 años siendo matarife en un matadero de cerdos. Unas declaraciones con las que a la joven se le ha revuelto el cuerpo, ya que señaló que le gustan mucho los animales, pero le encanta comer jamón. «Lo del matadero me ha matado», le ha asegurado Verónica a su cita.

Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue cuando el comensal le confesó su lado como stripper. «Entre lo del matadero y stripper no sé con cuál quedarme. Bueno, con ninguna de las dos cosas», comentó Verónica a las cámaras de ‘First Dates’. Eso sí, antes de tomar cualquier decisión, Verónica quiso ser muy clara con él.

«Si te pones a hablar con una chica en plan roneo, me mosqueo. Imagínate si encima le pones a la chica todo el cimbrel ahí en la cara», le dijo escandalizada. Palabras a las que Fran agregó explicando que él es un profesional y que no enseñaba sus partes más íntimas cuando hace sus shows.

Al final, aunque el comensal intentó convencerla mostrándole algunos de sus pasos como stripper, Verónica quedó desencantada. «Yo prefiero una cosa más de andar por casa», explicó en la decisión final. Declaraciones con las que dejaba claro que no veía futuro a una relación con Fran.