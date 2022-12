First Dates: un eructo se cuela en la cita de estos comensales

Una noche más, First Dates volvió a sorprender a los espectadores con los comensales que acudieron al restaurante del programa de Cuatro en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más dieron que hablar fueron Assif y Patricia.

Assif explicó a su llegada que en un futuro le gustaría casarse, enamorarse y tener hijos. Mientras que Patricia explicó que no se cierra a nada, pero tampoco se quiere comprometer con cualquiera

Después de conocerse, ambos pasaron al restaurante y Assif quiso saber qué le gustaba de un chico y ella le ha dicho que no era exigente, pero sí selectiva. De esta forma, explicó que busca a un chico independiente y trabajador, algo en lo que se vio reflejado Assif.

Assif le explicó a su cita que él no iba al gimnasio para verse guapo y que el deporte le hacía quitarse las mala energías y sentirse bien, no obstante, Patricia le dejó claro que no se fiaba de él ni un pelo porque los hombres son “un poco vendemotos”.

Mientras Assif le exe gustaban las playas de Málaga, cuando de repente afloró un gas de la bebida que se estaba tomando en forma de un sonoro eructo. Él hizo como que no había pasado nada, totalmente ruborizado, mientras que la joven también decidió disimular que no lo había escuchado.

En el momento de la decisión final, Assif bromeó con Patricia, haciendo como que no estaba muy convencido de querer volver a verla, sin embargo finalmente le dijo que sí quería repetir cita lejos de las cámaras. Sin embargo, ella le dejó claro que como pareja no quería una segunda cita con él, aunque podían ser amigos fuera del programa.