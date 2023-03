‘First Dates’: dos solteros discuten en la decisión final de la cita

Un nuevo grupo de solteros han acudido como cada noche a First Dates intentando encontrar el amor. Sin embargo, una de las parejas ha terminado su cita de una de las peores maneras posibles con una fuerte discusión.

El primero en llegar al programa ha sido Jesús, un minero jubilado fan de la ópera y sobre todo de Giacomo Puccini. Su mala suerte en el amor se la achaca a cuestiones económicas y después de 14 años divorciado busca una mujer formal y que sea bella por dentro, no solo por fuera. Después de 20 años trabajando de la tierra ha explicado que sorprendentemente solo tiene primer grado de silicosis.

Su cita ha sido Carmen, una mujer algo maniática que casualmente rompió con su antigua pareja el día que se llevó a cabo el atentado contra las Torres Gemelas. A su acompañante durante la velada le ha gustado mucho la palentina y ha sentido que vivían bastante cerca porque él es de Ávila. Por el contrario, a ella no le ha gustado nada y sí que ha visto bastante distancia entre ellos.

Nos esforzamos en intentar contar con el agrado de los demás y acabamos construyéndonos un personaje. Esforzarte en eso cada día es agotador y te aleja de tu objetivo que es ser natural ❤️ ¡Quédate a cenar con nosotros en #FirstDates15M en @cuatro! ➡ https://t.co/lNhTX3nDKT pic.twitter.com/wQBwyW6O4m — First Dates (@firstdates_tv) March 15, 2023

Una vez en la mesa los dos solteros han comenzado a hablar sobre gustos y hábitos de vida. Jesús le ha explicado a la comensal que le gusta mucho el cine y la ópera, cosa que a ella le aburre. Tampoco le ha gustado nada que la piropeara tanto en una primera cita. El minero jubilado ha explicado que a él le gustan los planes de día, pero que salir por la noche ya no era para él. Ella ha opinado que el hombre tenía “una vida un poco pobre”. El abulense no ha captado la negatividad de su cita y ha confesado que estaba muy a gusto. Cosa con la que Carmen ha estado de acuerdo.

El comensal ha sido muy sincero y le ha dicho a su cita que le gustaba mucho y estaría dispuesto hasta a irse a vivir con ella. Ella ha dicho a las cámaras de First Dates que prefiere “seguir sola”. Jesús ha querido saber antes de la decisión final si le había gustado a Carmen. Al enterarse de que no había sido así se ha llevado un gran chasco y se ha enfadado de manera monumental porque se ha sentido engañado. Cree que su acompañante estaba usando la distancia como una excusa. Ella se ha apresurado a intentar calmar las aguas y le ha asegurado que no le había atraído en ningún momento desde el principio.

Cuando finalmente les han preguntado sí querían tener una segunda cita o no él lo ha tenido muy claro. “En esta cita digo que no a todo”, ha señalado el jubilado muy enfadado. La propia soltera ha querido librarse de tanta tensión inmediatamente y le ha pedido al equipo del programa que terminaran cuanto antes de grabar. “Corta esto por favor, ya es demasiado”, ha dicho finalmente la palentina.