‘First Dates’: Silvia se queda sin palabras ante la inexperiencia sexual de su cita

Una noche más, los espectadores de First Dates se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas a Cuatro en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Darío y Silvia.

Darío y Silvia acudieron al restaurante de First Dates con muchas ganas de encontrar el amor. Sin embargo, a los cinco minutos de comenzar la cita ambos se dieron cuenta de que no tenían nada en común. Ni siquiera en el ámbito sexual.

Rápidamente la cita comenzó a hacer aguas. Silvia le contó que es educadora canina y Darío fue sincero al decirle que no le gustan los animales y que los perros y los gatos le dan alergia. Ella le dijo que su perro era hipoalergénico y él entendió: “¿Qué también tiene alergia?”.

Silvia, ante la inexperiencia sexual de su cita en #FirstDates14M: “Más que hetero parece asexual”https://t.co/hAVMKNf8CA — First Dates (@firstdates_tv) March 14, 2023

En cuanto al tema sexual, Silvia quiso saber qué era su cita y le contó que era bisexual. Darío volvió a ser sincero con ella y le confesó que nunca había tenido ninguna relación con nadie y que era virgen, algo que a ella no le extrañó nada. Silvia sintió que Darío “más que hetero parece asexual”.

Silvia siguió preguntándole, pero no obtuvo ninguna respuesta concreta. A Darío no le gusta ningún tipo de música concreta y la lectura tampoco es su fuerte, además tampoco le gusta el cine. No parecían estar de acuerdo en nada, por lo que la decisión final estaba clara.

En el momento de la decisión final, los dos comensales tuvieron claro que eran muchas las cosas que les diferenciaban y que no iba a ser posible que llegasen a nada. De esta forma, abandonaron el restaurante del programa tal y como habían llegado.