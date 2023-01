‘First Dates’: dos comensales viven la peor cita de sus vidas

Una semana más First Dates regresa a Cuatro para ofrecer a sus espectadores un nuevo programa del popular show del amor presentado por Carlos Sobera. Un encuentro donde destacaron citas como la protagonizada por Emilian y Barinia, dos jóvenes que vivieron una de las veladas más desastrosas hasta el momento.

Barinia, de 21 años, es originaria de Almería, pero reside y trabaja en Zaragoza. Aunque no sabe a ciencia cierta lo que busca en un hombre, le confesó a Sobera que no le cerraba las puertas al amor. Su cita fue Emilian, un joven rumano de 23 años que es tan tímido que no pudo llamar la atención ni siquiera de la comensal.

«Me gustan hombres, y le considero muy niño todavía», confesaba la joven almeriense. Al ver al soltero completamente nervioso por la situación, Barinia no pudo evitar reírse de su timidez. «Me río por no llorar», admitió. Y es que, el rumano estaba tan cohibido que terminó perdiendo el apetito. «Venga, que aún te queda el segundo y el postre», le animó ella.

Durante el transcurso de la cita ambos comensales se dieron cuenta de que no compartían nada en común. Lo que a uno le apasionaba, como a Barinia con el baile o a él con los videojuegos, al otro le aburría. «Si ya critica mis aficiones y dice que son ‘de vagos’, ¿de qué voy a hablar con ella?», se preguntaba Emilian.

Cuando le preguntaron a la joven cómo le gustaría que fuera su pareja no dudó en lanzarle un par de indirectas al soltero, quien las encajó lo mejor que pudo. Y es que Barinia admitió que su prototipo perfecto son los hombres divertidos y extrovertidos.

«¿Hemos coincidido en algo? Porque ya me hace gracia; diría que no coincidir en nada es lo bonito, pero…», confesaba el joven. «Esto es un cuadro», insistía la soltera, deseando acabar lo antes posible. Al final de la noche la decisión final estaba clara, ambos apostaron por marcharse de First Dates solos y sin ningún tipo de posibilidad a repetir en una segunda cita.