‘First Dates’: Cristian consigue asustar a su cita al hablar de sus juegos sexuales

‘First Dates’, que alberga el restaurante más famoso de la televisión, acogió la pasada noche uno de los programas más intensos que se recuerdan hasta la fecha. Recibidos por Carlos Sobera, Cristian y Desirée conectaron prácticamente al instante. Por su parte, ella se definió como feminista, vegana, rockera y de izquierdas: “Roja como mi pelo”. En cuanto a su ocupación profesional, confesó que hoy en día está desempleada, a la par que reveló al presentador que, en su etapa como conductora de autobús, ligaba bastante.

Su cita de la noche sería Cristian, un hombre liberal que confesó que le gusta probar de todo y no se cierra a nada: “Me gusta experimentar y no cerrarme a nada”. Unas palabras que calaron en su cita, que pendiente de sus tatuajes y pendientes, comentó seguidamente: “Es muy de mi rollo”.

A lo largo de la cita, ambos tuvieron la intención de conocer a la otra persona. Entre otras cuestiones, los comensales se alegraron enormemente al conocer su recíproca pasión por los libros, a la que se suman los tres libros que él ha publicado: “Sabe plasmar sus sentimientos en un papel”, comentaba ella deliberadamente. Sin embargo, los libros no sería el único tema en el que ambos coincidirían, ya que no han tenido buenas experiencias en el amor. Cristian confesó que hoy en día vive solo, debido a que su madre encontró una pareja. A diferencia de su cita, Desirée reveló que ella no vive sola, aunque no por la razón que su cita imaginaba: “Vivo con cinco animales. Tengo una gata, dos perros y dos cerditos”.

Dejando a un lado pasatiempos y convivencia, los gustos sexuales fue el tema que acaparó gran parte de la cita. Cristian, decidido y seguro de sí mismo se definió como “dominante”, además de especificar a su cita su preferencia por los juegos: “Tema columpios, roles”, una afirmación que a ella la pilló totalmente por sorpresa, debido a que no había probado nunca este tipo de prácticas. En la extensa conversación que mantuvieron durante la cena, intercambiaron entre otros temas, sus preferencias sentimentales, políticas y sexuales. En el juego de las bolas de ‘First Dates’, ambos se dejaron llevar y desde luego, besos no faltaron.