‘First Dates’: una comensal se vuelve viral por su manera de despedirse de su cita

En el programa First Dates puedes encontrar el amor o por el contrario, a una persona que desearías no ver nunca más. Esto es lo que le ha pasado a Pedro y a Pilar quiénes rechazaron tener una segunda cita, pero además la mujer quiso dedicarle unas palabras tras haberla llamado vieja delante de todo el mundo y en televisión.

El primero en llegar era Pedro, un hombre de 67 años que buscaba encontrar a alguien especial ya que siempre le había ido muy mal en el amor. Lo primero que hacía nada más llegar era quejarse del miedo que le había dado coger el metro para ir al programa: “Ahí dentro me siento como un cateto, me manejo mejor en el coche”, aseguraba. Por la puerta entraba Pilar, una mujer de 65 años que tenía unos gustos muy particulares, estaba buscando a alguien con el mismo físico y mentalidad que Santiago Abascal.

“Me encanta el porte que tiene, me llama mucho”, le explicaba a Carlos Sobera. Aunque al principio no parecía que se iban a llevar mal, la cita comenzó a ir de mal en peor, para Pedro, Pilar no encajaba en sus gustos pues pensaba que era mucho más mayor que él: “No es fea, pero si tuviera 20 años menos, otro gallo cantaría”, expresaba un tanto disgustado.

Cuando estás en la cinta del gym y pones velocidad medio lenta. #FirstDates9F pic.twitter.com/ZhEuSSrXuk — Juan Marín (@Juan_RedSquare) February 9, 2023



La conversación iba avanzando y cada vez encontraban menos cosas que les gustaran, Pedro no quería tener hijos: “¿Para qué los quiero? Se drogan, se emborrachan…”, decía ante el asombro de su cita. Unos instantes después ambos se ponían a bailar y eso le gustó todavía menos a Pilar quién comentaba que parecía un mono andando. Llegado el momento de la decisión final de First Dates, los dos tenían claro que no iban a tener una segunda cita, pero lo que nadie se esperaba era el por qué de esta decisión.

“No, porque yo a Pilar la veo más vieja que yo”, contestaba. En ese instante Pilar le miraba y le respondía: “¿A mí me ves más vieja que tú? Pero de aspecto ¿no?, ¿o de edad?”, le preguntaba seriamente. El granadino no dudó en confesar lo que pensaba: “Qué me gustan más jóvenes”, exclamaba. Poco tiempo le bastó a pilar para echarle en cara todo: “Entonces no me digas que me ves más vieja que tú, porque de eso nada monada. Yo no me considero que parezca más vieja que tú. Primero porque soy más joven, segundo porque soy más moderna y tengo un espíritu más alegre”, le decía.