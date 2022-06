‘First Dates’ | Un comensal, tras un lapsus geográfico: «Perdóname, mamá»

El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Por lo tanto, nos brindaron la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su media naranja. Dos de los protagonistas fueron Fran y Fran.

Uno de ellos se caracteriza por tratar de buscar siempre el lado bueno de las cosas. A nivel sentimental, reconoce que su vida ha sido una completa montaña rusa: “Iba todo muy bien hasta que caía en picado”. Las dos parejas formales que ha tenido le han sido infieles. En estos momentos de la vida busca a una persona “que yo no me aburra”.

Su cita para esa noche, que casualmente se llamaba también Fran, tiene claro que hay que disfrutar de la vida porque “mañana nos morimos”. Nada más verse, han notado cierta conexión. Lejos de coincidir en el nombre, también se han dado cuenta de que coincidían en algo más: la provincia de dónde venían, Málaga.

Una pregunta sin responder, localizando Edimburgo, una escritora y una ruta misteriosa 😉 ¡Todo listo para continuar una semana más la búsqueda del amor! ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates13J! ❤️ pic.twitter.com/0L2Zxsfkw5 — First Dates (@firstdates_tv) June 13, 2022

Fran confesó a su cita que le encantaba la tecnología, así como los videojuegos. Por lo tanto, su idea es encontrar a alguien que tenga esa misma pasión. Conforme avanzaba la cena, los dos se quedaron verdaderamente sorprendidos al darse cuenta de la gran cantidad de cuestiones que tenían en común.

En cuanto al ámbito sentimental, los comensales estaban de acuerdo que no querían una relación abierta y que no serían capaces de perdonar una infidelidad. Además, confesó a su cita que también le gustaban las chicas. Uno de los momentos clave de la cita llegó cuando Fran se avergonzó al darse cuenta que no sabía dónde se encontraba Edimburgo.

“Perdóname, mamá”, dijo en voz alta. Fran no pudo evitar reírse de la ocurrencia de su cita, ya que tuvo la sensación de que los nervios le traicionaron. Los dos pasaron al fotomatón, para corroborar si existía realmente esa química que ambos comenzaron a sentir. Además de volver a comprobar que tienen muchas cosas en común, también aprovecharon para darse sus primeros besos. Evidentemente, en la decisión final de First Dates, los dos tuvieron claro que querían tener una segunda cita con el otro. ¡Qué viva el amor!