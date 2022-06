First Dates, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa tenemos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegan al restaurante más famoso de la televisión con ganas de enamorarse.

Uno de los protagonistas del programa del pasado lunes fue Manuel, primo hermano del fallecido actor Juan Diego. Lidia Torrent, nada más verle, no tardó en hacerle saber lo siguiente: “Pareces un actor de cine”. La camarera del programa quiso darle el pésame, mientras que el sevillano dijo que “ha sido una pequeña que haya fallecido porque todos los actores de España le querían”.

Además, el comensal quiso ir mucho más allá: “Hizo muy buenas películas y en el teatro era el número uno. No puedo seguir hablando porque me pongo a llorar”, reconoció. Aun así, lo que más impactó a Lidia Torrent fue conocer el motivo por el que Manuel y su mujer se separaron: “Me abandonó por una secta cuando mi hijo pequeño tenía solo dos añitos”, confirmó el andaluz.

Una pregunta sin responder, localizando Edimburgo, una escritora y una ruta misteriosa 😉 ¡Todo listo para continuar una semana más la búsqueda del amor! ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates13J! ❤️ pic.twitter.com/0L2Zxsfkw5 — First Dates (@firstdates_tv) June 13, 2022

Por si fuera poco, quiso dar más detalles sobre lo ocurrido: “Se llevó todo el dinero que tenía, 700.000 pesetas de hace 52 años. Me dijo que su madre se iba a operar y la tenía que llevar al hospital. Me quedé solo con tres niños”. Su cita para esa noche fue Adela, que se definió de la siguiente manera: «Soy un poco tiquismiquis y no encuentro al hombre que esté hecho para mí”.

Nada más ver al sevillano, Adela admitió que le veía “un poco decrépito”. Pasaron a la mesa y, en ese lugar, hablaron de sus profesiones. Además, el sevillano no pudo evitar sentirse un poco decepcionado al descubrir que su cita no tenía ni la más mínima idea de quién era Juan Diego. Es más, aseguró lo siguiente: “No tiene mucha cultura, pero mejor… Así no engaña a uno tan ligero”.

En cuanto a la decisión final, Manuel aseguró que quería tener una segunda cita con Adela: “La veo muy sencilla y muy sana”. Ella, en cambio, tenía claro que no quería volver a tener una cita con el sevillano: “No he tenido feeling con él y me esperaba un hombre más alto”. En esta ocasión, ¡el amor no triunfó en First Dates!