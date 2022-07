‘First Dates’ | Un comensal, indignado por la falta de respeto de su cita: «A mí no me ofendas»

Un día más, First Dates regresaba al prime time de Cuatro para ofrecer a los espectadores una nueva entrega del programa de citas. Una velada donde hubo una pareja de comensales que captó la atención de todos, Pablo y María. Y es que, por mucho que pasen los años, los comensales nunca dejaran de sorprendernos.

María, una mujer de 68 años, llegaba al programa de Carlos Sobera muy animada y con ganas de encontrara a su nueva conquista. «No sé qué les pasa a los hombres, que les atraigo mucho. No me gusta la gente de mi edad porque no funcionan. Quiero un hombre potente, limpio, guapo, con buena conversación y que tenga buena lengua», comentó.

María desata las risas de Carlos Sobera: «Tengo siete amantes» 😂 #FirstDates19J https://t.co/IyqrYPfIlC — First Dates (@firstdates_tv) July 20, 2022

Con una vida amorosa de lo más intensa, María le comentó al presentador que tenía «siete amantes». Una información que no dejó indiferente a nadie. Pero, su cita de la noche fue Pablo, seis años menor que ella, y cuyo primer encuentro con la comensal hizo saltar las chispas, pero no de la atracción.

«Yo quería a alguien con pelo», le dijo María a Carlos Sobera, que la había acompañado hasta donde se encontraba su cita. Al escucharla, la cara de Pablo fue un poema, pues no sabía cómo reaccionar ante la falta de respeto de su cita. «Yo la quería más guapa también», le respondió él con la misma moneda.

Al presenciar el tenso momento que se estaba empezando a crear entre los dos comensales, el conductor de First Dates intentó mediar. «No seáis así, conoceros», les dijo. Pero, Pablo no estaba dispuesto a escuchar más faltas de respeto hacia su persona. «Yo casi mejor que no. Yo la quería guapa y esbelta, y no», le respondió a Sobera.

«¿No queréis entonces quedaros?», insistía el comunicador de Mediaset. Pero, ya no había nada más que hacer. Fue entonces, cuando María tomó la palabra e intervino. «No, él no va a estar a gusto ni yo tampoco», comentó. «Os acompaño entonces a la puerta. Me da mucha pena. Mucha, mucha pena», les confesó el presentador.

Posteriormente, en la intimidad, ambos comensales dieron su opinión de la cita. «Lo primero que te suelta es ‘yo lo pedí con pelo’. O sea, a mí no me ofendas. Eres fea y físicamente eres un coco. La falta de respeto y la mala educación no las soporto. Sinceramente, cuando me ha dicho eso, yo sabía que no iba a tener una cita con ella. De ninguna manera», explicó Pablo.

Por su parte, María intentó tomarse la experiencia con humor. «Anda que es muy feo, me han puesto a uno muy feo. Encima, calvo y antipático. ¡Me ha llamado gorda el descarado! Me ha llamado fea y yo valgo más que él. ¿Me entiendes? Yo tengo muchos hombres detrás de mí. Muchísimos», sentenció en el programa.