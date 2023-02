‘First Dates’: un comensal desvela el curioso motivo por el que no es vegetariano

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se volvieron a sorprender con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, Nacho y Abraham fueron los comensales que más llamaron la atención.

Nacho llegó al programa presentándose como un joven valenciano que habla inglés, francés, alemán y valenciano, que estaba buscando a un chico que tenga algo distinto y que no sea ni tóxico. Por su parte, Abraham, también valenciano, quería encontrar a alguien que le sorprendiera.

A Abraham le encantó saber que su cita había estudiado interpretación y traducción de alemán, y le contó que él todavía está en Bachillerato porque dejó de estudiar y se puso a trabajar, sin embargo, su meta es estudiar filología al terminar bachillerato.

En cuanto a sus aficiones, Abraham le contó le gusta mucho el deporte y que le apasionan las Fallas. Sin embargo, Nacho vive la fiesta de otra manera, pues sintió que su cita se «gastaba un pastizal y le vio «un poco pijito» para él, “me ha parecido too much”, señaló.

Nacho le contó a su cita que le costaba mucho practicar deporte y que era vegetariano, algo que Abraham le dejó claro que es algo que no comparte. “Es la cadena alimenticia, el cerebro humano se ha creado comiendo carne y es lo que nos diferencia de los monos, empezar a comer carne”, fueron sus motivos, Nacho le dijo que el ser humano no necesita la carne si tiene los nutrientes necesarios, pero no le hizo cambiar de opinión.

En cuanto a la decisión final, Abraham expresó que quería tener una segunda cita con Nacho, sin embargo, él le confesó que no le había gustado a primera vista y que no era lo que estaba buscando. Por lo tanto, ambos abandonaron el programa por caminos separados.