‘First Dates’: un comensal deja en shock a su cita al confesarle su poder paranormal

La pasado jueves 16 de febrero una nueva tanda de solteros acudió al restaurante de First Dates en busca de su media naranja. Uno de los comensales supuestamente posee un talento que ha dejado en shock tanto a Elsa Anka como a la que fuera su cita.

Jorge es un cocinero de sushi uruguayo que ha contado que liga muchísimo, pero solo en persona porque en redes sociales lo confunden por un perfil falso. Además, ha confesado que practica la telequinesia. “Viendo la película de Matrix me dio por practicar telequinesis. Lo probé y me funcionó. Lo que pasa es que llegó un punto en el que empezó a darme migrañas y lo dejé apartado”, explicó a la presentadora. Su cita ha sido Valentina, una ayudante de cocina también uruguaya. Al verse por primera vez, ambos han sentido un flechazo.

Durante la cena hablaron de sus películas favoritas y varios de sus hobbies que, aunque no compartían demasiados, los dos consiguieron conectar. La uruguaya ha contado a su cita que tiene mucho carácter, pero él lejos de echarse atrás ha afirmado que es justo el tipo de chica que andaba buscando. La altura de ella podría haber sido un problema, pero a él le ha dado igual porque no se considera superficial. Como la cita se ha desarrollado bien les han invitado a tomar el postre en el reservado de First Dates.

Allí el cocinero se ha animado a contarle a Valentina que practicaba la telequinesis. Ella no sabía qué era y se lo ha tenido que explicar. “No digo que sea un defecto como tal, pero me ha sorprendido. Es que no me lo esperaba para nada”, ha confesado a soltera a las cámaras del restaurante. “La telequinesis es como un partido de futbol, antes de jugar, tienes que calentar. La mente es igual, antes de hacerlo, tienes que despejar la mente de tus problemas. Cuando llevas 20 o 25 minutos, empiezas a notar un hormigueo en las manos. A la media hora empiezas a sentir electricidad en las manos y empieza a moverse el objeto”, ha explicado un poco más el comensal sobre el funcionamiento de su habilidad.

La ayudante de cocina no se ha terminado de creer todo el asunto de los poderes de su cita y le ha hecho gracia. Él ha afirmado que en la segunda cita le haría una demostración para enseñarle que sí era verdad. Con esa promesa, ambos han decidido tener esa segunda cita.