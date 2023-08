‘First Dates’: un comensal deja plantada a su cita en mitad de la cena

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Eloy y Mercedes.

Eloy llegó al restaurante con las ideas muy claras, revelando que es un hombre que se cuida mucho: «Miro mucho que las uñas las tenga siempre bien, estar afeitado, me depilo, llevo los zapatos siempre impecables, la camisa planchada, me gusta estar en condiciones».

No obstante, cuando Mercedes le vio por primera vez, no se llevó una buena impresión: «No me llama mucho la atención, no me gusta. Lo que no me llama la atención es que no tenga pelo. No me gustan los hombres así, calvos», expresó.

Ni corta ni perezosa, la comensal le hizo saber que no le había gustado: «Tú eres muy agradable pero no me atraes físicamente, no eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos, la verdad. Perdón por la expresión». Unas palabras a las que Eloy respondió con otra revelacuón: «No te preocupes. A mí me gustan delgadas. Obviamente no nos gustamos ninguno de los dos».

Tras estas palabras, la comensal le dijo que no quería seguir conociéndole y que se sentía incómoda: «Lo único que transmite es mal rollo. No quiero pasar un minuto más con una persona que tenga mal rollo», expresó Mercedes antes de que Eloy se levantase y abandonase el restaurante.

«Vámonos porque no vamos a hacer nada, no vamos a cenar ni hablar, es preferible que nos vayamos y se acabe la cena. No la soporto. No soporto su mala educación, me he dado cuenta que es muy maleducada y no lo soporto», expresó el comensal visiblemente alterado.

Y añadió: «Creo que ella mira demasiado el físico de las personas cuando ella no se ha visto a sí misma. No es tampoco una belleza y tiene que ser más comprensiva y más abierta a tener relaciones con cualquier persona, sobre todo hablando», antes de abandonar el local del programa.