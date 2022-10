‘First Dates’: Una comensal asusta a su cita con sus prioridades

A unos les cuesta más que a otros encontrar el amor, pero existen muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es First Dates y por eso una nueva tanda de personas en busca de su pareja ideal llegaron al programa de Cuatro con la intención de encontrarla.

La soltera que llegó al restaurante más famoso de la televisión fue Carolina, de 44 años. Nada más entrar ya vertió unas cuantas dosis de realidad: “He visto Pretty Woman, Dirty Dancing, películas románticas, telenovelas… Pensaba que el galán me iba a rescatar y… Una porra. Me he rescatado yo sola toda la vida”. Además, la malagueña afirmaba no creer en la existencia de un “hombre ideal”.

Rivas, de 47 años y natural de Cádiz, fue su cita. Este comentaba que su prioridad era el sexo y que “le viene genial en cualquier momento”. Además, comentaba que “si te lo propones, ligas, porque hay mucha oferta”. A pesar de su confianza, lejos de convencer a Carolina la espantó al parecerle un “chulo de discoteca”. Pero lo dejó pasar ya que ella pensaba de sí misma que probablemente parecería “pija y estirada”.

Rivas, sobre el carácter de su cita en ‘First Dates’: “La he visto mandoncilla, de las que igual te pegan con el palo del cepillo” 🤨 #FirstDates10O https://t.co/MserRYFIRg — First Dates (@firstdates_tv) October 11, 2022

La malagueña ha vivido muchas malas experiencias en el amor, por no decir prácticamente todas. “He estado casada, separada, divorciada, anulada eclesiásticamente… Me falta viuda. Toco madera”, contaba Carolina en tono de broma. Rivas se incomodó un poco ante este comentario y sonreía solo a medias: “A ver quién es el guapo, a ver quién es el afortunado”. Sin embargo, ella lo notó enseguida y salió del paso con humor, cosa que gustó al gaditano.

Rivas confesaba que en el año que llevaba separado había optado por salir de fiesta, cosa que no importó a Carolina y no dudó en apuntarse. El tema sexual que era lo que interesaba al de Cádiz fue un punto de escisión en la cita. Con él llegó el desencanto ya que ella comentaba que era un poco intensa. Ante las cámaras de First Dates, Rivas confesaba: “La he visto mandoncilla, de las que igual te pegan con el palo del cepillo, tiene carácter”. Más tarde esto se confirmó cuando sonó la música y la malagueña se ponía al mando: “Agárrame fuerte, que yo te llevo”.

En la hora de la decisión final, Carolina se llevó un chasco. A pesar de que ella quería continuar conociéndolo porque le parecía un hombre entrañable, él solo quería una amistad. “Te has quedado sin espetos”, contestó la malagueña un poco enfadada por el rechazo que acababa de experimentar.