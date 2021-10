El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’ en Cuatro. El restaurante más famoso de la televisión volvía a abrir sus puertas para recibir a nuevos comensales que llegaban con muchísima ilusión y, sobre todo, con muchas ganas de conocer a su media naranja.

Una de las protagonistas fue, sin lugar a dudas, Anais que no dudó en hacer saber a su cita la curiosa manera que tuvo de celebrar su 25 cumpleaños. El primero en llegar a ‘First Dates’ fue Oriol que se definía “como un poco bohemio hippie, apartado de la sociedad, un chico especial”. Eso sí, “también tengo mis momentos de vestirme bien e ir a cenas de gala. Me adapto”.

Por si fuera poco, el barcelonés dejó claro a Carlos Sobera que “no sé lo que busco, lo que me depare la vida. Puedo conocer a alguien en este programa con la que pueda tener una relación de 4 o 5 meses, con la que me acabe casando o teniendo una relación casual solo por sexo y placer”.

Al poco tiempo, Anais llegó al restaurante de ‘First Dates’. La auxiliar de veterinaria, entre otras cuestiones, reconoció que “las rutinas me matan, los que van a los mismos sitios, a la misma hora y no prueban nada nuevo… No saben si les gusta nada porque no lo han probado”. Cuando conoció a Oriol, la conexión fue muy rápida.

El catalán se sinceró nada más encontrarse con ella en la barra: “Es bajita, pero me ha gustado su pelo y su mirada”. Pasaron a la mesa para conocerse un poco más durante la cena. Es entonces cuando Anais dejó sin palabras al joven: “Para mi 25 cumpleaños hicimos una boda porque estoy muy sola”. Al ver la cara de su cita quiso ir más allá:

“Mis amigos querían organizar una, pero no sabían con quién me podía casar así que me propusieron casarme conmigo misma y lo hice. Me compré un vestido de comunión de niña pequeña que me quedaba divino”, reconoció la comensal. Por si fuera poco, desveló que “vino un amigo disfrazado de cura y tenía invitados, damas de honor, discursos… fue muy bueno y difícil de superar”.

Anais: «Como estoy muy sola me casé conmigo misma» 😆 Entonces era esta la solución… 🤔@firstdates_tv #FirstDates21O 💖 pic.twitter.com/FRCoTjb2Pm — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) October 21, 2021

Oriol, al escuchar esta sorprendente anécdota, dio su opinión: “Eso es muy guay, me gustan esas fiestas”. Una vez terminaron de comer el postre decidieron ir al fotomatón del restaurante para hacerse una fotografía para el recuerdo. Tal era la complicidad que había entre ambos que terminaron besándose.

De esta manera, llegó la decisión final en ‘First Dates’. Anais reconoció que sí quería tener una segunda con Oriol puesto que “he estado muy a gusto y creo que hay más que conocer”. El monitor de natación estuvo de acuerdo con su cita: “Me lo he pasado muy bien”. ¡La complicidad entre los dos era más que evidente!