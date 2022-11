‘First Dates’ | Ainhoa, contundente con su cita: «Soy virgen, pero no tonta»

Como cada noche, First Dates regresó a Cuatro con un nuevo programa de citas donde pudimos conocer a los comensales que se han sumado al reto del amor. Un encuentro donde una de las parejas protagonistas de la noche fue la formada por Ainhoa y Mith, dos jóvenes que, tristemente, han sufrido bullying en el pasado y que comparten muchas cosas en común.

Mith es un joven que se ha definido a sí mismo como una persona crítica, graciosa y un tanto sarcástica. En el amor no ha tenido suerte, pues ha señalado que ni Tinder ha terminado de convencerle. Su cita de la noche fue Ainhoa, una joven que sufrió mucho cuando era más pequeña debido al acoso recibido en el centro escolar en el que estudiaba.

Ainhoa tiene claro lo que quiere en la vida: “Soy virgen, pero no tonta y sé lo que me puede agradar” 😉 #FirstDates4N https://t.co/m2bLnvauwj — First Dates (@firstdates_tv) November 7, 2022

«Lo pasé bastante mal y me tuve que salir escopetada del anterior colegio, me cansé de ser la niña rarita”, explicó. Con la voz entrecortada, la comensal ha confesado que a pesar de esa terrible experiencia, está aprendiendo a querérese un poco más y está convencida de que lo va a conseguir.

Además, ha querido recordarles a todos los espectadores que estuvieran viendo el programa y estuviesen en una situación similar que hay soluciones para todo, y que siempre va haber alguien que te apoye y que te quiera a tu lado. Al conocer a Mith, la joven ha tenido una muy buena impresión de él, quedando prendada de sus ojos azules.

Y es que, ella y Carlos Sobera descubrieron en la barra del bar que Mith llegó a España en el 2008 y que su nivel de castellano era perfecto. “Me has engañado”, le comentó con humor. A lo largo de la velada ambos se han ido conociendo un poco más, momento en el que se han percatado que tenían muchas cosas en común.

Y es que, el hecho de que Mith estuviera estudiando Trabajo Social, le gustasen los videojuegos y los deportes que se practican con pelota ha sumado muchos puntos. En cuanto amigos se refiere, Ainhoa le ha explicado que tenía los justos. “Prefiero calidad a cantidad”, le respondió. Posteriormente, en el Rasca del Amor, los comensales tuvieron que sacar su lado más íntimo a la luz, algo en lo que no tuvieron reparos.

A la pregunta de si ella era activa o pasiva, Ainhoa ha dejado claro que no lo sabía porque nunca había tenido relaciones, aspecto con el que ha vuelto a coincidir con Mith. Eso sí, ambos han especificado que eso no impide el saber qué es lo que les gustaría más. “Soy virgen, pero no soy tonta”, añadió la joven.

Pues, mientras a ella le llama la atención las bañeras y los sitios con agua, él apostaría por una noche de lujo en un castillo o un lugar romántico. Al final del programa, ambos comensales han admitido que se han sentido muy agusto con el otro. Por lo tanto, su decisión de salir de First Dates con la intención de tener una segunda cita fue compartida.